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Агент Роши: интерес из Европы и Бразилии есть

Хэмилтон Бернард, агент нападающего "Спартака" Педро Роши опроверг информацию о том, что игрок хотел бы сменить команду этим летом.

– Педру пока отдыхает, после 15-го числа вернется в клуб, тогда и поговорим с руководством. Но пока все идет к тому, что он останется в "Спартаке". Разве что сам клуб не захочет его оставлять. Пока нам никто ничего не говорил.

– А новости про то, что именно Педро хочет уйти – неправда?

– Нет, он хочет остаться, и играть за команду в новом сезоне. Есть клубы, которые интересуются Рошей, но он не хочет уходить.

– Какие клубы интересуются: из Бразилии или Европы?

– И те, и другие, им интересна аренда игрока. Но Педру сосредоточен на "Спартаке".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 23:30
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4
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№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 23:57) #
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online

Цитата: Asking
Цитата: Кир Мяс
в аренду

Нахрена? Продавать - так продавать

через годик о нем будет мечтать какой-нибудь МЮ, преценденты были, тот же Рохо
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 23:52) #
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online

Цитата: Кир Мяс
в аренду

Нахрена? Продавать - так продавать


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Critique (Сегодня, 23:43) #
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online

Цитата: Кир Мяс
в Португалию в аренду его, пускай привыкает к Европе

В Арсенал, в аренду- пускай привыкает к РФПЛ.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 23:35) #
  • -1
  •  (1)
online

в Португалию в аренду его, пускай привыкает к Европе
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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