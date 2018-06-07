Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:45
Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей" (3)
Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей" (3)
20:03
Сергей Федоров: Рауш пришел к нам из "Кельна", вдруг каким-то странным образом возникает посредник (2)
Сергей Федоров: Рауш пришел к нам из "Кельна", вдруг каким-то странным образом возникает посредник (2)
18:18
Египтяне сегодня прилетят в Россию (1)
Египтяне сегодня прилетят в Россию (1)
15:25
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
15:10
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (30)
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (30)
Агент Роши: интерес из Европы и Бразилии есть
Хэмилтон Бернард, агент нападающего "Спартака" Педро Роши опроверг информацию о том, что игрок хотел бы сменить команду этим летом.
– Педру пока отдыхает, после 15-го числа вернется в клуб, тогда и поговорим с руководством. Но пока все идет к тому, что он останется в "Спартаке". Разве что сам клуб не захочет его оставлять. Пока нам никто ничего не говорил.
– А новости про то, что именно Педро хочет уйти – неправда?
– Нет, он хочет остаться, и играть за команду в новом сезоне. Есть клубы, которые интересуются Рошей, но он не хочет уходить.
– Какие клубы интересуются: из Бразилии или Европы?
– И те, и другие, им интересна аренда игрока. Но Педру сосредоточен на "Спартаке".
"Спорт-Экспресс"
– Педру пока отдыхает, после 15-го числа вернется в клуб, тогда и поговорим с руководством. Но пока все идет к тому, что он останется в "Спартаке". Разве что сам клуб не захочет его оставлять. Пока нам никто ничего не говорил.
– А новости про то, что именно Педро хочет уйти – неправда?
– Нет, он хочет остаться, и играть за команду в новом сезоне. Есть клубы, которые интересуются Рошей, но он не хочет уходить.
– Какие клубы интересуются: из Бразилии или Европы?
– И те, и другие, им интересна аренда игрока. Но Педру сосредоточен на "Спартаке".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.