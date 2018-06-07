Агент Роши: интерес из Европы и Бразилии есть

Хэмилтон Бернард, агент нападающего "Спартака" Педро Роши опроверг информацию о том, что игрок хотел бы сменить команду этим летом.– Педру пока отдыхает, после 15-го числа вернется в клуб, тогда и поговорим с руководством. Но пока все идет к тому, что он останется в "Спартаке". Разве что сам клуб не захочет его оставлять. Пока нам никто ничего не говорил.– Нет, он хочет остаться, и играть за команду в новом сезоне. Есть клубы, которые интересуются Рошей, но он не хочет уходить.– И те, и другие, им интересна аренда игрока. Но Педру сосредоточен на "Спартаке".