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Источник: "Амкар" получил 160 млн из бюджета Пермского края
По информации Р-Спорт, министерство физической культуры и спорта Пермского края перечислило "Амкару" из регионального бюджета 161 миллион рублей.
«Из краевого бюджета футбольному клубу "Амкар" будет выделен 201 миллион рублей, из них 161 миллион уже перечислен на счет клуба, – приводит Р-Спорт слова представителя пресс-службы ведомства. – В соответствии с региональным законодательством, второй транш в размере 40 миллионов "Амкар" сможет получить только после того, как клуб отчитается о привлечении внебюджетных источников на сумму, не меньшую выделенной из бюджета".
«Из краевого бюджета футбольному клубу "Амкар" будет выделен 201 миллион рублей, из них 161 миллион уже перечислен на счет клуба, – приводит Р-Спорт слова представителя пресс-службы ведомства. – В соответствии с региональным законодательством, второй транш в размере 40 миллионов "Амкар" сможет получить только после того, как клуб отчитается о привлечении внебюджетных источников на сумму, не меньшую выделенной из бюджета".
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