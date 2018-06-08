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Источник: "Амкар" получил 160 млн из бюджета Пермского края

По информации Р-Спорт, министерство физической культуры и спорта Пермского края перечислило "Амкару" из регионального бюджета 161 миллион рублей.

«Из краевого бюджета футбольному клубу "Амкар" будет выделен 201 миллион рублей, из них 161 миллион уже перечислен на счет клуба, – приводит Р-Спорт слова представителя пресс-службы ведомства. – В соответствии с региональным законодательством, второй транш в размере 40 миллионов "Амкар" сможет получить только после того, как клуб отчитается о привлечении внебюджетных источников на сумму, не меньшую выделенной из бюджета".
Теги: Амкар
Сегодня, 13:48
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№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:05) #
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online

Если не грабить регионы Москвой то деньги нашлись бы, тем более в таком крае
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sumzzz
это не деньги для современного футбола, но это огромные деньги для развития области. Неужели никчемное существование Амкара стоит таких трат???

Поверь, это не деньги для развития области, для края - тем более, а Пермский - вообще-то Край, что раза в 2-3 больше любой из областей. 200 лямов - ты школу даже одну не построишь, ну дорогу длиной в километр максимум. У нас до дачи от ш-е 2,5 км - грунтовку превратить в двухколейку (по одной в каждую сторону) в асфальтированную на тендере (!) оценили минимум в 1,5 млрд. Так что не надо слёз крокодиловых.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 14:31) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: sumzzz
это не деньги для современного футбола, но это огромные деньги для развития области. Неужели никчемное существование Амкара стоит таких трат???

Ваша правда.
Действительно, Амкар столько лет в РФПЛ, а смысла в его существовании нет. Тотже Тосно недавно выиграл кубок, но судя по всему жить ему осталось не долго. У Пермяков проблемы с финансами каждый год, может хватит тянуть утопающего?
201 от админки и ещё столькоже нужно найти на стороне, зачем такие траты?


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sumzzz
это не деньги для современного футбола, но это огромные деньги для развития области. Неужели никчемное существование Амкара стоит таких трат???

ну если судить по количеству болельщиков, то твой Рубин не намного популярнее Амкара
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:00) #
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Болеет за:
«Рубин»
это не деньги для современного футбола, но это огромные деньги для развития области. Неужели никчемное существование Амкара стоит таких трат???


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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