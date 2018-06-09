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Официально: ФК "Тосно" прекратил свое существование

Управляющий партнер компании Fort Group, генерального спонсора ФК "Тосно", Максим Левченко сообщил, что клуб прекращает свое существование.

"Короткая, хотя и очень яркая история футбольного клуба" Тосно" подходит к печальному, но, увы, логичному концу. Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup.

" Тосно" успел пробиться в Премьер-Лигу, сенсационно в первый же сезон выиграл Кубок России. Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману, а никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много.

В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба "Тосно". Он прекращает существование. Тем не менее мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид. Не могу сказать, что всё только начинается, но жизнь определённо продолжается.

Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается! И на Кубке России всегда будет строка: клуб "Тосно", 2018 год", - написал Левченко на своей странице в фэйсбук.
Теги: Тосно
Сегодня, 15:33
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7
(0)
№7 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 15:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Как так то?! Обладатель кубка..., хорошая же идея была переехать в Сочи. А так стадион будет пустовать.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Scoter
что происходит???

Ликвидация. Ещё бы Амкаришку с Уралишкой и дрезинкой обанкротить и нормально будетэ
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Scoter
что происходит???

Да все нормально. Просто лигу пора сокращать, чтобы там не появлялось финансово недееспособных команд.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Scoter дом (Сегодня, 15:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
что происходит???
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№3 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 15:37) #
  • 0
  •  (0)
online

Атлантида
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:36) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
посыпались


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:34) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Боярский опять переобуется joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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