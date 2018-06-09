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Вернувшийся защитник ЦСКА взял номер Вернблума

Защитник Никита Чернов, вернувшийся в ЦСКА из аренды в "Урале", будет выступать за армейцев под третьим номером.

Ранее этот номер принадлежал шведскому хавбеку Понтусу Вернблуму, который недавно покинул клуб.

В минувшем сезоне Чернов провел в РФПЛ 13 матчей.
Теги: Чернов ЦСКА
Сегодня, 21:50
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(0)
№4 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: XUMKA
Цитата: Евгений Буров
пшел ты задолбал тебе что кони в пиво баварское нассали так многочто ты за свинов на подбздехе -соберисьты жене в германии kissing_closed_eyes

нервы не в орган женский ?

в твой -додик малолетний сидии не пукай а то из школы выгонят
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№3 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 21:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Евгений Буров
пшел ты задолбал тебе что кони в пиво баварское нассали так многочто ты за свинов на подбздехе -соберисьты жене в германии kissing_closed_eyes

нервы не в орган женский ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 21:55) #
  • -8
  •  (10)

пшел ты задолбал тебе что кони в пиво баварское нассали так многочто ты за свинов на подбздехе -соберисьты жене в германии kissing_closed_eyes
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: казылык (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Бавария»
бюджетный понтусозаменитель smile
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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