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"Зенит" начнет подготовку к сезону 14 июня

По информации Sport24, "Зенит" выйдет из отпуска 14 июня.

На этот день у команды запланирован медосмотр, который продлится два дня.

Первый сбор питерский клуб проведет в австрийском Китцбюэле с 17 по 29 июня.
Теги: Зенит
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