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"Амкар" не получил лицензию РФС

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что "Амкар" в следующем сезоне не сыграет в премьер-лиге и ФНЛ.

"В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК "Амкар" на сезон-2018/19.

В РФПЛ и ФНЛ команда выступить не сможет, в ПФЛ для заявки время еще есть", – цитирует Летина Р-Спорт.
Теги: Амкар
Сегодня, 14:16
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16
(3)
№16 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже поступила команда вычистить всю нищету из РФПЛ
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№15 Написал: Frankey (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (1)
online

Наконец. Все клубы с гос бюджетом туда же гнать...пусть учатся зарабатывать воспитывая и продавая игроков и привлекая болельщиков на трибуны красивым футболом, а не унылым говном.
Регистрация: 11.05.2018 [жалоба]
№14 Написал: Rasmuz (Сегодня, 15:10) #
  • -1
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Это Амкару аукнулось за выигрыши у Локо. Грязно все это. Умышленно завышенный курс доллара и получка футболистов,тотальная зависимость от Москвы и бюджетные трудности регионов, то же никуда не делись. Идет санация российского футбола. В принципе при полном запрете господдержки, о чем говорил Путин, в РФПЛ останутся только Спартак , Краснодар, ЦСКА, может быть Рубин и Динамо. И все. Максимум 5 команд.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№13 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А нужен ли был клуб Перми, если на него толком дома не ходили?

Цитата: Городовой
Цитата: baden69
Такими темпами по окончании ЧМ узнаем, что в России осталось всего 10-12 команд.

И это хорошо.Тебе в самом деле интересно смотреть автобусные матчи Амкаров,Ска,Томей и прочих Енисеев?

Причем когда на трибуне 2000 человек


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:04) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: нетрал
как умирают клубы в России ...(С) аффтор мутко..

все деньги ушли на строительство стадионов (на какой особенно много все знают!), на сам футбол в регионах денег нет, но вы держитесь! smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№11 Написал: Василий Карлов (Сегодня, 14:58) #
  • -1
  •  (1)
online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 13.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 14:48) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: styh
Очень жаль что администрации Пермского края наплевать на клуб.


ей не наплевать.....но сытый и ах.уевший масквич голодного и злого Уральца не уразумеет


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№9 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:47) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: baden69
Такими темпами по окончании ЧМ узнаем, что в России осталось всего 10-12 команд.

И это хорошо.Тебе в самом деле интересно смотреть автобусные матчи Амкаров,Ска,Томей и прочих Енисеев?


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№8 Написал: baden69 (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Такими темпами по окончании ЧМ узнаем, что в России осталось всего 10-12 команд.
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 14:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
как умирают клубы в России ...(С) аффтор мутко..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 14:29) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Прощай Амкарушка.. Крепкий был клубец.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№5 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit4ik
неужели фк сочи в рфпл добавят волевым решением партии?

еще хуже Анжи будет(
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Без комментариев.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:23) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Очень жаль что администрации Пермского края наплевать на клуб.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:22) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Веселится и ликует весь Анжи.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 14:18) #
  • +2
  •  (6)

неужели фк сочи в рфпл добавят волевым решением партии?


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
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