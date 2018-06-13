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"Амкар" не получил лицензию РФС
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что "Амкар" в следующем сезоне не сыграет в премьер-лиге и ФНЛ.
"В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК "Амкар" на сезон-2018/19.
В РФПЛ и ФНЛ команда выступить не сможет, в ПФЛ для заявки время еще есть", – цитирует Летина Р-Спорт.
"В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК "Амкар" на сезон-2018/19.
В РФПЛ и ФНЛ команда выступить не сможет, в ПФЛ для заявки время еще есть", – цитирует Летина Р-Спорт.
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