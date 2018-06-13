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Ростов-на-Дону Ахмат
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17:38
Павел Комолов: у нас завышенные зарплаты? Наверное, люди думают, что играть в футбол слишком легко. Но это ни фига не так! (1)
Павел Комолов: у нас завышенные зарплаты? Наверное, люди думают, что играть в футбол слишком легко. Но это ни фига не так! (1)
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Павел Комолов: у нас завышенные зарплаты? Наверное, люди думают, что играть в футбол слишком легко. Но это ни фига не так!
Полузащитник "Амкара" Павел Комолов допускает, что в будущем клубы в России будут закрываться.
- Есть опасения, что наши клубы так и будут банкротиться один за другим.
- Ну… Может быть все что угодно. Понятно, что ряд клубов всегда будут финансировать. Но, возможно, вообще сократят чемпионат. То, что клубы умирают, - это звоночек: пора бы перестраивать наш футбол.
- Каким образом?
- Перестраивать на другие рельсы, чтобы клубы сами зарабатывали. Хотя бы от телетрансляций. Но с другой стороны, нужно, чтобы футбол вызывал интерес у нашего общества.
- Не вызывает?
- Вопрос… Видимо, его не хватает, раз телетрансляции не стоят тех денег, которые позволяли бы клубам жить.
- Замкнутый круг?
- Замкнутый круг… Надеюсь, найдутся люди, которые попытаются разобраться в нашем футболе. Потому что уже надо что-то делать!
- Многие считают, что клубы закрываются, потому что у футболистов завышенные зарплаты.
- В "Амкаре" платят меньше, чем в остальных командах премьер-лиги. Но если бы зарплаты были бы совсем низкими, в эту команду никто бы не пошел играть. Те, кто говорит, что у нас слишком высокие доходы, наверное, думают, что футбол - слишком легкая штуковина. Но в него играть не так-то легко, как кажется со стороны. Это ни фига не так!
Да и век футболиста короток. С другой стороны, сложно не согласиться с тем, что народ у нас живет не слишком хорошо. А клубам выделяют деньги из бюджетов… Не могу сказать, что это правильный путь. Вообще эту тему можно очень долго обсуждать.
"Спорт-Экспресс"
- Есть опасения, что наши клубы так и будут банкротиться один за другим.
- Ну… Может быть все что угодно. Понятно, что ряд клубов всегда будут финансировать. Но, возможно, вообще сократят чемпионат. То, что клубы умирают, - это звоночек: пора бы перестраивать наш футбол.
- Каким образом?
- Перестраивать на другие рельсы, чтобы клубы сами зарабатывали. Хотя бы от телетрансляций. Но с другой стороны, нужно, чтобы футбол вызывал интерес у нашего общества.
- Не вызывает?
- Вопрос… Видимо, его не хватает, раз телетрансляции не стоят тех денег, которые позволяли бы клубам жить.
- Замкнутый круг?
- Замкнутый круг… Надеюсь, найдутся люди, которые попытаются разобраться в нашем футболе. Потому что уже надо что-то делать!
- Многие считают, что клубы закрываются, потому что у футболистов завышенные зарплаты.
- В "Амкаре" платят меньше, чем в остальных командах премьер-лиги. Но если бы зарплаты были бы совсем низкими, в эту команду никто бы не пошел играть. Те, кто говорит, что у нас слишком высокие доходы, наверное, думают, что футбол - слишком легкая штуковина. Но в него играть не так-то легко, как кажется со стороны. Это ни фига не так!
Да и век футболиста короток. С другой стороны, сложно не согласиться с тем, что народ у нас живет не слишком хорошо. А клубам выделяют деньги из бюджетов… Не могу сказать, что это правильный путь. Вообще эту тему можно очень долго обсуждать.
"Спорт-Экспресс"
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