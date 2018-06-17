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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Гарет Саутгейт: понимаю значение Второй мировой. Очень уважаем людей, которые пожертвовали свои жизни ради победы (8)
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Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой
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Тренер сборной Южной Кореи: у игроков по четыре номера на футболке – это чтобы запутать шведов
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Александр Коларов: где-то в голове у меня сидела мысль, что хочу забить именно такой красивый гол
Александр Коларов: где-то в голове у меня сидела мысль, что хочу забить именно такой красивый гол
Сборная Франции обыграла молодежный состав "Спартака"
Сборная Франции обыграла молодежный состав московского "Спартака" в рамках тренировочного матча - 3:2.
Забитыми мячами в составе французов отметились Блез Матюиди, Набиль Фекир и Оливье Жиру.
Забитыми мячами в составе французов отметились Блез Матюиди, Набиль Фекир и Оливье Жиру.
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