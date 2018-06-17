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Сборная Франции обыграла молодежный состав "Спартака"

Сборная Франции обыграла молодежный состав московского "Спартака" в рамках тренировочного матча - 3:2.

Забитыми мячами в составе французов отметились Блез Матюиди, Набиль Фекир и Оливье Жиру.
Теги: Сборная Франции Спартак
Сегодня, 23:26
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