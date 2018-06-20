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ФСБ рассекретила дела основателей "Спартака" Старостиных. Их обвиняли в подготовке покушения на Сталина
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила уголовные дела в отношении основателя московского "Спартака" Николая Старостина и трех его братьев.
Против Старостиных дали показания их друзья, арестованные в декабре 1937-го и январе 1938-го. Футбольный арбитр Виктор Рябоконь заявил, что Николай Старостин неоднократно пытался организовать покушение на Иосифа Сталина.
Другие арестованные сообщили, что группа во главе со Старостиным планировала устроить серию терактов во время парада на Красной площади: якобы они планировали взорвать бомбу у мавзолея Ленина и стрелять в Сталина с площади и с крыши ГУМа. По версии следствия, теракт сорвался из-за плохой организации.
Николая, Андрея и Петра Старостиных арестовали в марте 1942 года, Александра — в октябре того же года. В 1943 году братьев приговорили к десяти годам тюрьмы за антисоветскую агитацию, взяточничество и хищения.
Николай Старостин был помилован Сталиным в 1945 году. Остальные братья отсидели весь срок. В 1955 году дело Старостиных было пересмотрено, приговор им отменен.
"Коммерсант"
Против Старостиных дали показания их друзья, арестованные в декабре 1937-го и январе 1938-го. Футбольный арбитр Виктор Рябоконь заявил, что Николай Старостин неоднократно пытался организовать покушение на Иосифа Сталина.
Другие арестованные сообщили, что группа во главе со Старостиным планировала устроить серию терактов во время парада на Красной площади: якобы они планировали взорвать бомбу у мавзолея Ленина и стрелять в Сталина с площади и с крыши ГУМа. По версии следствия, теракт сорвался из-за плохой организации.
Николая, Андрея и Петра Старостиных арестовали в марте 1942 года, Александра — в октябре того же года. В 1943 году братьев приговорили к десяти годам тюрьмы за антисоветскую агитацию, взяточничество и хищения.
Николай Старостин был помилован Сталиным в 1945 году. Остальные братья отсидели весь срок. В 1955 году дело Старостиных было пересмотрено, приговор им отменен.
"Коммерсант"
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