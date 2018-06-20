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ФСБ рассекретила дела основателей "Спартака" Старостиных. Их обвиняли в подготовке покушения на Сталина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила уголовные дела в отношении основателя московского "Спартака" Николая Старостина и трех его братьев.

Против Старостиных дали показания их друзья, арестованные в декабре 1937-го и январе 1938-го. Футбольный арбитр Виктор Рябоконь заявил, что Николай Старостин неоднократно пытался организовать покушение на Иосифа Сталина.

Другие арестованные сообщили, что группа во главе со Старостиным планировала устроить серию терактов во время парада на Красной площади: якобы они планировали взорвать бомбу у мавзолея Ленина и стрелять в Сталина с площади и с крыши ГУМа. По версии следствия, теракт сорвался из-за плохой организации.

Николая, Андрея и Петра Старостиных арестовали в марте 1942 года, Александра — в октябре того же года. В 1943 году братьев приговорили к десяти годам тюрьмы за антисоветскую агитацию, взяточничество и хищения.

Николай Старостин был помилован Сталиным в 1945 году. Остальные братья отсидели весь срок. В 1955 году дело Старостиных было пересмотрено, приговор им отменен.

"Коммерсант"
Теги: Спартак
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№64 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 22:20) #
  • +1
  •  (3)
online

ФСБ могут х#й сосать, вместе с со своими предшественниками из КГБ... рассекретили #лять
Судьбы людей ломали бровью не ведя...
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№63 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Насрать мне на сраптак, и на его историю, я знаю одно, вражины они для ЦСКА и для меня лично...никому и ничего не навязываю, но терпеть не могу этот клубишко лет этак 25 уже...
А болельщики их, отчасти нормальные ребята, отчасти, поросята, как и везде...
Не обижайтесь, это моё личное мнение...личная ненависть к спартаку

я считаю тут все прекрасно - буквально вдвух обзацах дебил категорически заявляет что ему на спратак насрать и немного ниже срывает покровы о том что у него личная ненависть к спартаку. Так же дебил заявляет он то никому ничего не навязывает, но при этом практически в каждом комментарии он должен заявить как не любит спартак. Это он конечно так деликатно умеет общаться и никому ничего не навязывать. А потом вдруг дебил обижается когда его дебилом называют.

Цитата: sanyapytilin
Ой, мне ты как вошь...объясняй жене своей, как щи варить, мне ты ничего и никогда не объяснишь...ибо ты для меня никто...ноль...
Объяснил он:)))) смех, да и только...

Сашка, ты опять обижаться начал? Из за того что тебя в очередной раз дебилом назвали? Когда ты на такое обижался? Ты же вроде уже свыкся и принял себя таким какой ты есть. Ну дебил ты и что? Тут таких как ты много. Ты не одинок.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№62 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
sanyapytilin,
Сань, за пузырь опять взялся?
Лучше про Женьку харьковского почитай. Бандюган, крышевавший вещевые рынки в 90-е.

Так у вас же одна сторона медали... Вы же святые...ну ок.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№61 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Я хоть не за "Спартак" болею, но сие заподло. Старостина посадили, Стрельцова... И разогнали сборную СССР в 52-м году. Уроды.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№60 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
Как обычно, аргументированно и чётко.

У нас же уже случались длительные разговоры где я тебе все объяснял. У тебя короткая память? Обязательно каждый раз тебе разжевывать причины почему тебя называют дебилом?


Ой, мне ты как вошь...объясняй жене своей, как щи варить, мне ты ничего и никогда не объяснишь...ибо ты для меня никто...ноль...
Объяснил он:)))) смех, да и только...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№59 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:07) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Крысы никогда не признают себя крысами, но в чужой истории найдут много интересного...
Свинья на барский двор когда-то затесалась;
Вокруг конюшен там и кухонь наслонялась;
В сору, в навозе извалялась;
В помоях по уши досыта накупалась:
И из гостей домой
Пришла свинья свиньей.
“Ну, что ж, Хавронья, там ты видела такого?
Свинью спросил пастух.-
Ведь идет слух,
Что все у богачей лишь бисер да жемчуг
А в доме так одно богатее другого?”
Хавронья хрюкает: “Ну, право, порют вздор.
Я не приметила богатства никакого:
Все только лишь навоз да сор;
А, кажется, уж, не жалея рыла,
Я там изрыла
Весь задний двор”.
___________
Не дай бог никого сравненьем мне обидеть!
Но как же критика Хавроньей не назвать,
Который, что ни станет разбирать,
Имеет дар одно худое видеть?



Лошадь купила четыре калоши -
Пару хороших и пару поплоше.

Если денек выдается погожий,
Лошадь гуляет в калошах хороших.

Стоит просыпаться первой пороше -
Лошадь выходит в калошах поплоше.

Если же лужи по улице сплошь,
Лошадь гуляет совсем без калош.

Что же ты, лошадь, жалеешь калоши?
Разве здоровье тебе не дороже?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№58 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Насрать мне на сраптак, и на его историю, я знаю одно, вражины они для ЦСКА и для меня лично...никому и ничего не навязываю, но терпеть не могу этот клубишко лет этак 25 уже...
А болельщики их, отчасти нормальные ребята, отчасти, поросята, как и везде...
Не обижайтесь, это моё личное мнение...личная ненависть к спартаку


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№57 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:05) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Как обычно, аргументированно и чётко.

У нас же уже случались длительные разговоры где я тебе все объяснял. У тебя короткая память? Обязательно каждый раз тебе разжевывать причины почему тебя называют дебилом?
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№56 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Сань, за пузырь опять взялся?
Лучше про Женьку харьковского почитай. Бандюган, крышевавший вещевые рынки в 90-е.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№55 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Крысы никогда не признают себя крысами, но в чужой истории найдут много интересного...
Свинья на барский двор когда-то затесалась;
Вокруг конюшен там и кухонь наслонялась;
В сору, в навозе извалялась;
В помоях по уши досыта накупалась:
И из гостей домой
Пришла свинья свиньей.
“Ну, что ж, Хавронья, там ты видела такого?
Свинью спросил пастух.-
Ведь идет слух,
Что все у богачей лишь бисер да жемчуг
А в доме так одно богатее другого?”
Хавронья хрюкает: “Ну, право, порют вздор.
Я не приметила богатства никакого:
Все только лишь навоз да сор;
А, кажется, уж, не жалея рыла,
Я там изрыла
Весь задний двор”.
___________
Не дай бог никого сравненьем мне обидеть!
Но как же критика Хавроньей не назвать,
Который, что ни станет разбирать,
Имеет дар одно худое видеть?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№54 Написал: stainless (Сегодня, 22:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Ты в реале не алё?

Я ЖЕ И ГОВОРЮ, ЧТО ВСЁ ЭТО - ХЕРНЯ.

Вся эта статья - враньё от и до, кусочки фактов, а по сути - пендосская провокация
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№53 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:00) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: prime
В те растрельные времена за это просто посадили?

Ты внимательно прочитай. Их осудили только по трем пунктам обвинения - агитация, хищение и взяточничество. За это не расстреливали

пи3дишь привычно.

В 1922 году был принят запрет на применение смертной казни по отношению к лицам, не достигшим 18 лет и к беременным женщинам. Тогда же в УК РСФС был впервые приведен перечень преступлений, за которые полагалась смертная казнь. В этот перечень вошли: контрреволюционная деятельность, преступления против порядка управления (массовые беспорядки, бандитизм, уклонение о воинской повинности, фальшивомонетничество и т.п.), должностные преступления (взятки, присвоение ценностей, вынесение не правосудного приговора, принуждение к даче показаний при допросе путем применения незаконных мер и т.п.), нарушение правил об отделении церкви от государства (то есть, за пропаганду священнослужителями идей свержения или сопротивления власти рабочих и крестьян), бесхозяйственность, хищение государственной собственности, воинские преступления, способствование переходу государственной границы без соответствующего разрешения
Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/crime/37324391/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


все обвинения Старостиных- подрасстрельные статьи,
а они выжили.

нестыкуется как-то, не так ли ?
и весь сенсационный материал, на который дрочит грахуил, всё больше становится похожим на говно.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№52 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
Клуб-говно...с самого его основания...

Ты - долбое.б... с самого рождения.

Как обычно, аргументированно и чётко...по-свинячьи


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№51 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
С какого *уя?


с большого и толстого.

дела никто не видел.
*расследование* ведёт кормящийся с пиндосских рук Мемориал.
если дело *засекречено на 75 лет* и будет открыто в 19 году- то его производство приходится на 1944 год, а по тексту люди получили обвинения и приговоры уже и в 38 и в 42-м..
признательные показания даны потексту уже в 37 году. а Старостиных арестовали только в 42 ?
пять лет люди *покушенцы на Сталина*, *организаторы и вдохновители* , на которых* указали сообщники* , гуляли на свободе ?

это не просто *нестыковки*, это провал, графин..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№50 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:52) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Клуб-говно...с самого его основания...

Ты - долбое.б... с самого рождения.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№49 Написал: Гриша Яровой (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (1)

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№48 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 21:38) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
ну какаое названиее
команда раба и ПИД*РАСА такие и основатели
троцкисты утописты
ссуч8е отребье
Родину не любите


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№47 Написал: stainless (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Египетский вернблюм
Это которой?

В связи с вводом закона о регистрации некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование и ведущих политическую деятельность, Правозащитный центр «Мемориал» был объявлен иностранным агентом. По результатам проведенной по поручению Генеральной прокуратуры РФ в апреле 2013 года прокурорской проверки представителем прокуратуры было заявлено, что Правозащитный центр «Мемориал» занимается в России политической деятельностью, ставя перед собой цель, как заявлено в уставе организации, «воздействовать на общественное мнение внутри страны», при этом финансирование организации происходит из США


Источник всей этой херни на "Коммерсанте"
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№46 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:36) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
а это вообще к чему?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№45 Написал: stainless (Сегодня, 21:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
В архивах ФСБ частично снят гриф секретности с дела основателя спортивного общества «Спартак» Николая Старостина и его трех братьев-футболистов, арестованных в 1942 году, приговоренных к лагерям и впоследствии реабилитированных. Выясняя, с чего началось преследование футболистов, исследователи международного «Мемориала» получили доступ к материалам дела «Спартака», а также изучили дела еще 11 человек из окружения братьев Старостиных.
С какого *уя? laughing

«Дела Старостиных до сих пор практически никто не видел. Оно было засекречено на 75 лет с окончания следствия,— рассказал “Ъ” историк, сотрудник международного "Мемориала" Сергей Бондаренко.— В этом году архив ФСБ выдал мне два тома. Остальные тома выдадут только в 2019 году».


С какого *уя? laughing

Источники финансирования указаны на сайте организации в разделе «Наши партнёры и доноры»

Глобальный Фонд Предотвращения Конфликтов (посольство Великобритании)
Европейская Комиссия
Европейский Центр Защиты Прав Человека
Норвежский Хельсинкский Комитет
Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН)
Французское посольство
Civil Rights Defenders (Стокгольм)
Международная амнистия
People in Need
Посольство Южной Кореи
Движение Гражданское Достоинство
Институт Проблем Гражданского Общества
Front Line Defenders

В 2008 году Госдепартамент США заявил, что подобные организации «играют важную роль в обустройстве демократического общества и защите прав человека», подчеркнув: «необходимо, чтобы их работа продолжилась без препятствий». Заявление Госдепа было сделано после обыска в петербургском офисе «Мемориала» в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье 282 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По данным «Мемориала», обыск проводился в связи с подозрением в финансировании «Мемориалом» экстремистской газеты (представители организации отрицали это). Госдепартамент США призвал российские власти быстро вернуть «Мемориалу» изъятые документы и оборудование.

В 2010 году президент Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что «Мемориал» получает финансирование с Запада, заявил:

Они выполняют всё, что им поручают те, кто платит. Всегда найдутся люди, готовые за большие деньги выполнять «грязную» работу.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№44 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 21:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Египетский вернблюм
Цитата: sanyapytilin
Клуб-говно

Леня Толстожопенко это подтвердил. Но ты не плачь, вы с запитерами отлично кооперируетесь в Голубом Пуле: у вас - говно, у них - сортир... Скоро еще парашавин приедет... С вантузом - ох и запануете!

все я тебя узнал дурачка )))))
после твоего осередного опуса
это ты дибилушка )))))))))))


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№43 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 21:31) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Кони и бомжи в основном на ветке кучкуются..
Говном кидаются как всегда..

В лучших традициях теперяшних харьковских скакуасов -= "моста нет"! Гены взыграли... А бомжам еще и Тимащук методичку подогнал


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№42 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Египетский вернблюм,
опять ты придурок
ваше то гавно до сих пор под чурбанами сидит
закрой свой вонючий рот ушлепок


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№41 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Говном кидаются как всегда

Какое тут гавно может быть. У меня прадед был расстрелян по АСА. На деда после войны вскорости "телегу" направили. Даже представить страшно, что он испытал, идя в "органы" (еще и с таким отцом). Слава Богу, в тот момент органы интересовало, кто такие "телеги" на советских граждан к ним подсылает. Но могло все повернуться и иначе.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№40 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 21:29) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
секретные тома организации официально объявленной иностранным агентом

Это которой? Дурачек, РУБОП официально опубликовало данные об активных членах Липецкой ОПГ, находящейся в разработке, там Гинер такой был - ничего? Или ФСБ официально рассказало о задержании не иноагентов а вообще членов НВФ, воюющих против РФ с оружием - там из вашего руководства клуба были личности - это тебя не смущало? smile
Сашко, так кто тут осел тогда? joy


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№39 Написал: nongames СПБ (Сегодня, 21:28) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Опасные ребята были эти Старостины)) А если серьёзно, глупо пологать, что с таким набором обвинений, в те годы, они дожили бы хотя бы до окончания следствия, и всё что могли бы сейчас рассекретить ФСБ, так это место захоронения. Я лично думаю, что все эти рассекреченные дела - бред сивой кобылы.
Регистрация: 19.10.2009 [жалоба]
№38 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless


Я смотрю тут совсем дебилы сидят


из перечисленных ты тут один такой, дятел.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№37 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:23) #
  • -3
  •  (7)
online

Кони и бомжи в основном на ветке кучкуются.. smirk
Говном кидаются как всегда..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№36 Написал: stainless (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Египетский вернблюм,
Дурачок, ФСБ выдало секретные тома организации официально объявленной иностранным агентом, которая содержится на деньги США, и типа кусочек потом ещё даст?

Я смотрю тут совсем дебилы сидят
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№35 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:16) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: prime
В те растрельные времена за это просто посадили?


мало того, в лагерях не уничтожили ( урки презирали политических, а Старостины не только выжили, но и пользовались уважением среди лагерников)

при этом Берия, ненавидивший Спартак- Команду и Спортивное общество, удивительным образом НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ шансом разромить своих ненавистных противников, епавших его Динамо в хвост и в гриву .

спроси у грахуила- почему?- и он останется с языком в жопе.

после войны ВСЕХ СТАРОСТИНЫХ реабилитировали ( хотя обвинение , на которое дрочит беснующийся здесь грахуил, одно из самых тяжелейших)

и САМОЕ ГЛАВНОЕ- ВСЕ БРАТЬЯ СТАРОСТИНЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ ЗАНЯЛИ ВЫСОКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ В СОВЕСТКОМ ФУТБОЛЕ ( удивительный случай, если учитывать, что людей и с меньшими *пятнами на репутации* (если такие были) лишали возможности карьерного роста, при этом, кандидатура претендента на должность рассматривалась не только полинии партии, но и в КГБ.
.
***********************************************************
так что, грахуил может брать весь этот сенсационный материал, и запихивать себе в глоткунакуй.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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