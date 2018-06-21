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Агент Ромуло Соузы: ничего не слышал об интересе "Спартака"

Агент полузащитника "Вероны" Ромуло Соузы Ролим Карму прокомментировал информацию о том, что его клиент может оказаться в "Спартаке".

"Ничего не слышал о том, что клуб из Москвы интересуется Ромуло. Это очень хороший игрок, с большим опытом выступлений на серьезном уровне.

Ромуло выступает на позиции опорного полузащитника, но часто подключается в атаку – за последние два года на его счету семь голов", – рассказал Карму "Спорт-Экспрессу".
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