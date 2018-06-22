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Неустойка Хорхе Сампаоли в случае увольнения из сборной Аргентины составит 20 млн долларов (4)
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Валерий Газзаев о VAR: игра будет длиться пять часов, если останавливать ее после каждого спорного эпизода (8)
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Хорхе Сампаоли: я бы не сказал, что 0:3 от Хорватии - это позор (4)
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Златко Далич: мы не слишком гордимся победой над Аргентиной, нам еще предстоит работать (1)
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Официально: в Кубке России со стадии 1/4 финала будет по два матча
Сегодня на общем собрании клубов РФПЛ принято решение (8 голосов – за, 4 – против, остальные воздержались) о том, что со стадии 1/4 финала победитель будет определяться по итогам двух встреч.
В финале Кубка России по-прежнему будет один матч.
Спорт-Экспресс
В финале Кубка России по-прежнему будет один матч.
Спорт-Экспресс
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