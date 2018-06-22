Официально: в Кубке России со стадии 1/4 финала будет по два матча

Сегодня на общем собрании клубов РФПЛ принято решение (8 голосов – за, 4 – против, остальные воздержались) о том, что со стадии 1/4 финала победитель будет определяться по итогам двух встреч.В финале Кубка России по-прежнему будет один матч.