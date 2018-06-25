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"Енисей" заключил контракт с полузащитником "Амкара" Михаилом Костюковым

Полузащитник "Амкара" Михаил Костюков продолжит карьеру в "Енисее", сообщается на официальном сайте клуба.

Красноярский клуб объявил о подписании контракта с 26-летним хавбеком, который отыграл в Перми два последних сезона.

Костюков в минувшем розыгрыше РФПЛ сыграл в 20 матчах и забил 4 мяча.
Теги: Амкар Енисей Костюков
Сегодня, 09:21
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№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 09:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачного дебюта в премьер-лиге!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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