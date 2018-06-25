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"Енисей" заключил контракт с полузащитником "Амкара" Михаилом Костюковым
Полузащитник "Амкара" Михаил Костюков продолжит карьеру в "Енисее", сообщается на официальном сайте клуба.
Красноярский клуб объявил о подписании контракта с 26-летним хавбеком, который отыграл в Перми два последних сезона.
Костюков в минувшем розыгрыше РФПЛ сыграл в 20 матчах и забил 4 мяча.
Красноярский клуб объявил о подписании контракта с 26-летним хавбеком, который отыграл в Перми два последних сезона.
Костюков в минувшем розыгрыше РФПЛ сыграл в 20 матчах и забил 4 мяча.
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