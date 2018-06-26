A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Петар Занев стал игроком "Енисея"

Бывший защитник пермского "Амкара" Петар Занев перешел в "Енисей", сообщает пресс-служба клуба.

Занев выступал в составе пермского "Амкара" с 2013 по 2018 год. В завершившемся сезоне болгарский защитник сыграл за пермскую команду 26 матчей, забил один мяч и отметился одной результативной передачей.
Теги: Занев Трансферы Енисей
Сегодня, 00:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.