Петар Занев стал игроком "Енисея"

Бывший защитник пермского "Амкара" Петар Занев перешел в "Енисей", сообщает пресс-служба клуба.Занев выступал в составе пермского "Амкара" с 2013 по 2018 год. В завершившемся сезоне болгарский защитник сыграл за пермскую команду 26 матчей, забил один мяч и отметился одной результативной передачей.