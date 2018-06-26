"Рубин": отзыв лицензии на выступление в еврокубках - абсурд

"Рубин" опроверг информацию о проверке, которую проводит в казанском клубе ФИФА. Ранее появилась информация, что ФИФА начала проверку в "Рубине" после жалобы бывшего полузащитника казанцев Алекса Сонга, заявившего о клубном долге перед ним в размере € 9 млн. Помимо этого камерунский футболист пожаловался на финансовые махинации в "Рубине". Источник сообщал, что результатом расследования ФИФА может стать исключение казанцев из еврокубков."Информация о проверке клуба ФИФА не соответствует действительности. Между клубом и игроком действительно существуют судебные разбирательства. Претензия клуба к игроку — выплата компенсации за одностороннее расторжение контракта. Игрока не устраивает размер данной компенсации. Отзыв лицензии на выступление в еврокубках — абсурд. Все еврокубки проводятся под эгидой УЕФА. Появившийся информационный вброс является лишь давлением на казанский клуб", - сообщили в пресс-службе.