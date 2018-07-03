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Иван Новосельцев не поедет с "Зенитом" на второй сбор

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком определился со списком игроков, которые отправятся на второй тренировочный сбор команды в австрийском Кицбюэле.

Состав из 26 игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

Защитники: Никита Каккоев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Ибрагим Цаллагов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Евгений Чернов;

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак;

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Лука Джорджевич и Антон Заболотный.
Теги: Зенит Новосельцев
Сегодня, 11:27
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№3 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 11:34) #
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Цитата: SPV
Загубили очередного перспективного игрока в газовом пузыре

расскажи о ваших.Комбаровы - э то скорее Динамо
Зобнин - тоже
Даже от Дзюбы открестились
из Самедова (нуля как игрок) вообще иуду клубную сделали
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Загубили очередного перспективного игрока в газовом пузыре
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 11:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В Енисей?
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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