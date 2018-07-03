Иван Новосельцев не поедет с "Зенитом" на второй сбор

Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:40
Гари Невилл: это лучший чемпионат мира из всех, которые я видел. Приезжайте и наслаждайтесь! (2)
Гари Невилл: это лучший чемпионат мира из всех, которые я видел. Приезжайте и наслаждайтесь! (2)
Вчера, 23:42
Юрий Ковтун: такие как Неймар позорят футбол (39)
Юрий Ковтун: такие как Неймар позорят футбол (39)
Вчера, 23:42
Главный тренер Японии: мы не хотели доводить игру до овертайма и в итоге получили идеальную контратаку в свои ворота (4)
Главный тренер Японии: мы не хотели доводить игру до овертайма и в итоге получили идеальную контратаку в свои ворота (4)
Вчера, 23:25
Кержаков - Дзюбе: наконец-то ты перестал быть игрочишкой (3)
Кержаков - Дзюбе: наконец-то ты перестал быть игрочишкой (3)
Вчера, 22:44
Фанат сборной Англии: в России дружелюбные люди, крутые таксисты и дешевый стриптиз (9)
Фанат сборной Англии: в России дружелюбные люди, крутые таксисты и дешевый стриптиз (9)
Вчера, 22:16
Алексей Спиридонов: я ненавижу ЦСКА, но Акинфеев браво. Думаю, хорваты нас разорвут (31)
Алексей Спиридонов: я ненавижу ЦСКА, но Акинфеев браво. Думаю, хорваты нас разорвут (31)
Вчера, 22:11
"Анжи" расстался с Павлом Яковлевым (2)
"Анжи" расстался с Павлом Яковлевым (2)
Вчера, 21:45
Сократис Папастатопулос перешел в "Арсенал"
Сократис Папастатопулос перешел в "Арсенал"
Вчера, 21:00
Квадво Асамоа перешел из "Ювентуса" в "Интер"
Квадво Асамоа перешел из "Ювентуса" в "Интер"
Вчера, 20:49
Анатолий Бышовец: у нас появилась психологическая устойчивость, шансы в матче с хорватами можно оценивать, как близкие к равным
Анатолий Бышовец: у нас появилась психологическая устойчивость, шансы в матче с хорватами можно оценивать, как близкие к равным
Вчера, 20:43
Тите: Неймар хочет играть и не хочет, чтобы по нему бегали (5)
Тите: Неймар хочет играть и не хочет, чтобы по нему бегали (5)
Вчера, 20:41
Бразилия - Мексика: фотоотчет встречи
Бразилия - Мексика: фотоотчет встречи
Вчера, 20:39
Тите: не считаю нас фаворитами. Россия прекрасно играла вчера, никто не знает, что будет
Тите: не считаю нас фаворитами. Россия прекрасно играла вчера, никто не знает, что будет
Вчера, 20:08
"ПСЖ" продал игроков на 159 млн евро, чтобы соответствовать ФФП (2)
"ПСЖ" продал игроков на 159 млн евро, чтобы соответствовать ФФП (2)
Вчера, 19:57
Виллиан: Я очень счастлив и очень рад всем сердцем! (1)
Виллиан: Я очень счастлив и очень рад всем сердцем! (1)
Вчера, 19:54
Дмитрий Песков: реакция россиян на победу над Испанией сопоставима с 9 мая 1945 года (38)
Дмитрий Песков: реакция россиян на победу над Испанией сопоставима с 9 мая 1945 года (38)
Вчера, 19:47
Гильерме Очоа: Я сделал больше 20 сейвов на этом Чемпионате Мира? Хорошо, но я недоволен тем, что команда проиграла (1)
Гильерме Очоа: Я сделал больше 20 сейвов на этом Чемпионате Мира? Хорошо, но я недоволен тем, что команда проиграла (1)
Вчера, 19:38
Нуну Гомеш: чаще всего у больших форвардов вообще нет техники, о Дзюбе такого не скажешь (1)
Нуну Гомеш: чаще всего у больших форвардов вообще нет техники, о Дзюбе такого не скажешь (1)
Вчера, 19:32
Хуан Карлос Осорио: мы потеряли свою игру и много времени из-за одного игрока сборной Бразилии и арбитра (1)
Хуан Карлос Осорио: мы потеряли свою игру и много времени из-за одного игрока сборной Бразилии и арбитра (1)
Вчера, 19:20
Игорь Акинфеев: с Испанией "Лужники" были не такими камерными, как в игре с саудовцами (3)
Игорь Акинфеев: с Испанией "Лужники" были не такими камерными, как в игре с саудовцами (3)
Вчера, 18:52
Бразилия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал (16)
Бразилия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал (16)
Иван Новосельцев не поедет с "Зенитом" на второй сбор
Тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком определился со списком игроков, которые отправятся на второй тренировочный сбор команды в австрийском Кицбюэле.
Состав из 26 игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;
Защитники: Никита Каккоев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Ибрагим Цаллагов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Евгений Чернов;
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак;
Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Лука Джорджевич и Антон Заболотный.
Состав из 26 игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;
Защитники: Никита Каккоев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Ибрагим Цаллагов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Евгений Чернов;
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак;
Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Лука Джорджевич и Антон Заболотный.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.