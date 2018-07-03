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Роман Широков: думаю, сегодня примем решение по будущему Ташаева

Заместитель гендиректора московского "Динамо" Роман Широков высказался о ситуации с полузащитником Александром Ташаевым.

"Он написал заявление об уходе. Других развернутых комментариев по этой ситуации пока давать не готов. Но думаю, что до сегодняшнего вечера ситуация разрешится", - цитирует Широкова Спорт-Экспресс

Сообщалось, что 4 июля Ташаев, скорее всего, перейдет в "Спартак".
Теги: Широков Динамо Ташаев
Сегодня, 13:18
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10
(0)
№10 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да, Широков, как был ты дураком и пи3доболом, так им и остался!

дед ты закусывай

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Антоха вообще на правом фланге атаки, а Ташаев в Динамо феерил на левом!

реально проспись уже
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№9 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да, Широков, как был ты дураком и пи3доболом, так им и остался!

Все умники и молчуны в свинарне, на заборах, с самогоном.

а все чудаки на букву М ПИ3ДОБОЛЫ ссущие по примеру своего кумира Шнура - Шарикова в своих парадных-подъездах болеют за сине-бело-голубую бомжарню.

Цитата: oblom
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: verhdon27
На место Промеса?

Антоха вообще на правом фланге атаки, а Ташаев в Динамо феерил на левом!

А не Самедов у нас правый,нет?

все верно, Антоха слева, Самедов справа... надеюсь теперь будет Ташаев! Саня уже растерял былую скорость и рывок, и часто запаздывает, к тому же у него контракт на исходе, может не планируют продлевать... по любому Ташаев на правом фланге лучше! а Саня если останется, то ему лучше под нападающими играть, у него блестящее видение поля и хороший пас, тем более, что Хани на этой позиции не блещет и больше, чем 30 минут ни в одном матче не феерил... а так конкуренция опять же!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№8 Написал: oblom (Сегодня, 14:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: verhdon27
На место Промеса?

Антоха вообще на правом фланге атаки, а Ташаев в Динамо феерил на левом!

А не Самедов у нас правый,нет?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:11) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Завернете вы Ташаева в подарочную КБ упаковку и передадите смиренно Каррере
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
На место Промеса?

Антоха вообще на правом фланге атаки, а Ташаев в Динамо феерил на левом!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:02) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да, Широков, как был ты дураком и пи3доболом, так им и остался!

Все умники и молчуны в свинарне, на заборах, с самогоном.

а заднеприводные в помойном синиТе? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:58) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да, Широков, как был ты дураком и пи3доболом, так им и остался!

Все умники и молчуны в свинарне, на заборах, с самогоном.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:55) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
На место Промеса?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:32) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
да, Широков, как был ты дураком и пи3доболом, так им и остался!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 13:21) #
  • -6
  •  (6)

Да пусть дома сидит
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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