Юрий Семин: Тарасов, Виталий Денисов и Пейчинович ведут переговоры

Главный тренер "Локомотив" Юрий Семин ответил на вопросы по поводу будущего трех игроков – Дмитрия Тарасова, Виталия Денисова и Неманьи Пейчиновича.– Идут переговоры по нему. Он остался, не поехал на сбор. Не только он, но и Виталик Денисов и Пейчинович. Они ведут переговоры.Как дальше дела пойдут? Я не могу ответить. Этот вопрос лучше задавать президенту клуба.– В ближайшее время, я надеюсь. Ждать уже нельзя. Иначе не хватит времени на подготовку