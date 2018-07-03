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Юрий Семин: Тарасов, Виталий Денисов и Пейчинович ведут переговоры
Главный тренер "Локомотив" Юрий Семин ответил на вопросы по поводу будущего трех игроков – Дмитрия Тарасова, Виталия Денисова и Неманьи Пейчиновича.
– Останется ли Тарасов в "Локомотиве"?
– Идут переговоры по нему. Он остался, не поехал на сбор. Не только он, но и Виталик Денисов и Пейчинович. Они ведут переговоры.
Как дальше дела пойдут? Я не могу ответить. Этот вопрос лучше задавать президенту клуба.
– Когда может наступить ясность?
– В ближайшее время, я надеюсь. Ждать уже нельзя. Иначе не хватит времени на подготовку
"Спорт-Экспресс"
– Останется ли Тарасов в "Локомотиве"?
– Идут переговоры по нему. Он остался, не поехал на сбор. Не только он, но и Виталик Денисов и Пейчинович. Они ведут переговоры.
Как дальше дела пойдут? Я не могу ответить. Этот вопрос лучше задавать президенту клуба.
– Когда может наступить ясность?
– В ближайшее время, я надеюсь. Ждать уже нельзя. Иначе не хватит времени на подготовку
"Спорт-Экспресс"
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