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Юрий Семин: Тарасов, Виталий Денисов и Пейчинович ведут переговоры

Главный тренер "Локомотив" Юрий Семин ответил на вопросы по поводу будущего трех игроков – Дмитрия Тарасова, Виталия Денисова и Неманьи Пейчиновича.

– Останется ли Тарасов в "Локомотиве"?

– Идут переговоры по нему. Он остался, не поехал на сбор. Не только он, но и Виталик Денисов и Пейчинович. Они ведут переговоры.

Как дальше дела пойдут? Я не могу ответить. Этот вопрос лучше задавать президенту клуба.

– Когда может наступить ясность?

– В ближайшее время, я надеюсь. Ждать уже нельзя. Иначе не хватит времени на подготовку

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Тарасов Пейчинович Локомотив
Вчера, 23:27
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(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:07) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Печку 100% нужно переподписывать, с Тарасовым все сложно - 50/50, Виталия нужно поблагодарить и отпустить. Захиреет он у нас в запасе.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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