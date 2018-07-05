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"Локомотив продлил контракт с Антоном Коченковым

"Локомотив" продлил трудовые отношения с вратарем Антоном Коченковым.

Прежнее соглашение чемпионов России с 31-летним голкипером закончилось по окончании прошлого сезона, в котором Коченков провел 10 матчей – 7 в премьер-лиге и 3 в Лиге Европы. Новый договор заключен на один год.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Коченков Локомотив
Вчера, 22:29
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