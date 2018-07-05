"Локомотив продлил контракт с Антоном Коченковым

"Локомотив" продлил трудовые отношения с вратарем Антоном Коченковым.Прежнее соглашение чемпионов России с 31-летним голкипером закончилось по окончании прошлого сезона, в котором Коченков провел 10 матчей – 7 в премьер-лиге и 3 в Лиге Европы. Новый договор заключен на один год.