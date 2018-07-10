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Александр Бубнов: Дзюба в Англии? Там таких Дзюб даже в средних клубах предостаточно

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы на переход нападающего сборной России и "Зенита" Артёма Дзюбы в чемпионат Англии.

"Дзюба в Английской Премьер лиге? Не смешите, там таких Дзюб даже в средних клубах предостаточно. Можно в Чемпионшипе попробовать себя.

А вот Китай вполне. Если поступит хорошее предложение, то может поехать. Там звёзд хватает. Дзюба уже возрастной игрок, и его агенты не упустят хороший контракт", — сказал Бубнов.

Спорт FM
Теги: Дзюба Бубнов Зенит
Сегодня, 15:04
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11
(5)
№11 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
.вот странно...А кого Бубен тренировал?..и кто и где?....

таких бубней, полный РуФу из каклостана....то же спецы...но они больше по чистке унитазов.. smirk


тренрер "Ред Стар" (Франция)
гл. тренер Динамо - Газовик (Тюмень), на период работы клуб высшей лиги
гл. тренер Славия (Белоруссия), играл в ЕК на начальных стадиях
гл. тренер Икар (Саров), Фабус (Бронницы)
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№10 Написал: Боже, Спартак храни (Сегодня, 16:03) #
  • +1
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Цитата: Blessing
Если к Халку для него отличный вариант бы был.

Убежать в любую команду от бомжей - для него лучше было бы. Правда, прыгун? Ты-то, как профессиАНАЛЬНАЯ проститутка - за это в курсе joy Крылья там сильно советов? А зеленоглазое такси - кого теперь соси?


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Ну что, сынок, помогли тебе твои игры Рукожопа на линии?
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 16:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Дзюба как поп-звезда. Ему надо чтобы о нем постоянно говорили. Он в рабочих буднях участвовать не будет. Да и не сделал он ничего такого выдающегося играя за сборную. Только светился постоянно на глазах у журналистов и пенальти забил необязательный

Одно дело , когда вся тактика команды ... пиз.ани - на Дзю . И другое ... в той же Англии надо весь сезон 50 игр , пахать, как Мавр : забивать, забивать, забивать. Не только скидывать и расталкивать руками, но и обладать техникой, стартовой скоростью и ... голову подключать. К сожалению ,все у нас ... уровень нашей ПЛ , не более. Ганс Христиан - отдыхает от всего этого пиз.ежа . Ну какие на куй Челси, Барса,Реал , у того же Головина ? Он, что голы - забивал, отдавал - голевые пасы, создавал моменты? Одна единственная игра с мёртвой Саудовской Аравией и то... Фифа , признала лучшим - Черышева. Сколько не старался Нобель и ему подобные . А остальные игры, кого выбрала Фифа ? Опять мимо Головина. Все эти байки про наших игроков , бред - сивой кобылы. Там таких Дзю , Головиных, Смоловых в любой команде...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (2)

Надо пробовать! Наших за границей почти нет! Нужно ехать вдруг другого шанса не предоставится всю жизнь жалеть будет!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:53) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
.вот странно...А кого Бубен тренировал?..и кто и где?....

таких бубней, полный РуФу из каклостана....то же спецы...но они больше по чистке унитазов.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: begemot218 томск (Сегодня, 15:42) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если правда что в Китае 6 лимонов ему предлагали, и он отказался, то пожалеет... больше он нигде не заработает....
Регистрация: 2.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 15:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пускай еще у нас поиграет, подучит язык какой-нибудь, а то шуток-приколов по-русски за бугром не понимают.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:32) #
  • -4
  •  (10)

Дзюба как поп-звезда. Ему надо чтобы о нем постоянно говорили. Он в рабочих буднях участвовать не будет. Да и не сделал он ничего такого выдающегося играя за сборную. Только светился постоянно на глазах у журналистов и пенальти забил необязательный
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:31) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если к Халку для него отличный вариант бы был.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 15:25) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Бубнов как в лужу перднул,лучше бы помолчал.чем молоть чепуху. Какой Дзюба возрастной? В Китай ему предлагали,но не поехал-значит не в деньгах дело. По натуре Дзюба лидер и никогда не затеряется даже в Англии.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 15:20) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот ладно ка... Рондон вон за Вест Бром пылит и является лидером клуба!!! Что уж Дзюба хуже что ли?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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