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"Спартак" пропустил три гола от "Риеки"

"Спартак" в контрольном матче на сборе в Австрии крупно проиграл хорватской "Риеке" со счетом 1:3.

Товарищеский матч

Стадион: Ланскрон (Филлах, Австрия)

"Спартак" – "Риека" 1:3

Голы: Тимофеев, 87 - Жиго, 36 (авто.), Чолак, 69, 73

"Спартак": Максименко, Ещенко, Мамин, Жиго, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Попов, Ташаев, Промес (Ханни, 46), Луис Адриано.

"Спартак" с 63-й минуты: Максименко, Миронов, Д. Комбаров, Лихачев, Петкович, Еременко, Тимофеев, Игнатов, Ханни, Роша, Зе Луиш.

"Риека": Слуга, Пунчец, Жута, Эбер, Жупарич, Акости, Граховац, Горган, Пабичич, Павелич, Лонча (Чолак, 46)
Теги: Спартак
Сегодня, 20:48
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№21 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 22:29) #
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online

Цитата: RoboGeo
обоссацца, это вам не чертаново и ротор joy

Да ты лучше обосрись, мешок обоссаный, вали нах отсюда педераст пидерский, на ветки клуба своего, что делаешь на красно- белой ветке, гнида..?
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№20 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
RoboGeo,представляю что было бы если б с нами играли...вообще пипец
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№19 Написал: Боже, Спартак храни (Сегодня, 22:14) #
  • -3
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online

Цитата: RoboGeo
обоссацца

О как! Гееробот наконец-то занялся тем, что умеет делать


--------------------
Ну что, сынок, помогли тебе твои игры Рукожопа на линии?
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№18 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
обоссацца, это вам не чертаново и ротор joy


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№17 Написал: Боже, Спартак храни (Сегодня, 22:01) #
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online

Цитата: stainless
Расскажи как

Ты сперва расскажи, Санчо-с-ранчо, почему ослиные шарфы не тонут. Говно - и есть говно

Цитата: Blessing
Да, это же не

...не пятиместная голубая НЕЧИСТЬ joy Что-то я не вспомню, как зенытики сыграли в премьер-лиге? В кубке России, может быть хотя бы в говночашке куефа? А-а, заняты были - отсосиновики собирали...


--------------------
Ну что, сынок, помогли тебе твои игры Рукожопа на линии?
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
С каких пор счет 3:1 стал крупным поражением?

Да, это же не 0-7.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№15 Написал: Боже, Спартак храни (Сегодня, 21:55) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Aurum
Оо, пидорша вылезла

Видать, в подвале у тетки сметана кончилась


--------------------
Ну что, сынок, помогли тебе твои игры Рукожопа на линии?
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: stainless (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Расскажи как вас Копенгаген

Расскажи как вас Копенгаген в попенгаген 5-0 поимел на Кубке Атлантики
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: Боже, Спартак храни (Сегодня, 21:52) #
  • -4
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online

Цитата: Ахилл
С каких пор счет 3:1 стал крупным поражением?

Ну ладно, дай обиженым из нефутбольной страны - порадоваться... А то поперхнутся сметаной


--------------------
Ну что, сынок, помогли тебе твои игры Рукожопа на линии?
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№12 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 21:36) #
  • -2
  •  (12)
online

Цитата: stainless
Свиноёпчик)

Оо, пидорша вылезла, как же без тебя...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№11 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
С каких пор счет 3:1 стал крупным поражением?


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:22) #
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  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
главное чтоб в отборочных ЛЧ он так не тренировался

Главное: вам пройти в группу ЛЧ... нуу, и не слиться там, очков поднабрать wink
- а нам Команду нужно выстроить успеть к ЛЧ... Что проще? smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Свиноёпчик)

Расскажи как вас Копенгаген в Копенкакен поимел smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
во куйня... мы тут 4 молодняком получили... Хотя гордиться нечем, млять! smirk
- Жиго что-то непонятно отрабатывает... мож, тренируется пока wink

главное чтоб в отборочных ЛЧ он так не тренировался
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№7 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
во куйня... мы тут 4 молодняком получили... Хотя гордиться нечем, млять! smirk
- Жиго что-то непонятно отрабатывает... мож, тренируется пока wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:01) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бывает, главное без травм !


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (8)
online

Жиго прям бомбер)) Забивает в каждом товарняке)))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Пока как-то неубедительно выглядели..

Сальца нагуляли с отпуска.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№3 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 20:58) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Жиго вселяет надежду. Неплохое начало
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:55) #
  • -3
  •  (3)

Пока как-то неубедительно выглядели.. Состав конечно непонятный, но всё же..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 20:53) #
  • -9
  •  (23)
online
Болеет за:
ЦСКА
Свиноёпчик)
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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