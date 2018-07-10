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"Спартак" пропустил три гола от "Риеки"
"Спартак" в контрольном матче на сборе в Австрии крупно проиграл хорватской "Риеке" со счетом 1:3.
Товарищеский матч
Стадион: Ланскрон (Филлах, Австрия)
"Спартак" – "Риека" 1:3
Голы: Тимофеев, 87 - Жиго, 36 (авто.), Чолак, 69, 73
"Спартак": Максименко, Ещенко, Мамин, Жиго, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Попов, Ташаев, Промес (Ханни, 46), Луис Адриано.
"Спартак" с 63-й минуты: Максименко, Миронов, Д. Комбаров, Лихачев, Петкович, Еременко, Тимофеев, Игнатов, Ханни, Роша, Зе Луиш.
"Риека": Слуга, Пунчец, Жута, Эбер, Жупарич, Акости, Граховац, Горган, Пабичич, Павелич, Лонча (Чолак, 46)
Товарищеский матч
Стадион: Ланскрон (Филлах, Австрия)
"Спартак" – "Риека" 1:3
Голы: Тимофеев, 87 - Жиго, 36 (авто.), Чолак, 69, 73
"Спартак": Максименко, Ещенко, Мамин, Жиго, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Попов, Ташаев, Промес (Ханни, 46), Луис Адриано.
"Спартак" с 63-й минуты: Максименко, Миронов, Д. Комбаров, Лихачев, Петкович, Еременко, Тимофеев, Игнатов, Ханни, Роша, Зе Луиш.
"Риека": Слуга, Пунчец, Жута, Эбер, Жупарич, Акости, Граховац, Горган, Пабичич, Павелич, Лонча (Чолак, 46)
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