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"Валенсия" отказалась от покупки Фернандеса, поскольку ищет защитника оборонительного плана
Защитник ЦСКА Марио Фернандес, скорее всего, не перейдет в "Валенсию", сообщает "Спорт-Экспресс".
Испанцы действительно ищут правого защитника, но смотрят на игроков более оборонительного плана.
По словам источника, "Валенсии" нужен тот, кто держит свою позицию, и не так часто подключается в атаку.
Ранее сообщалось, что испанцы контактировали с ЦСКА по поводу возможного перехода Фернандеса, однако армейцы запросили за футболиста 20 млн евро, что является неподъемной суммой для "Валенсии".
Испанцы действительно ищут правого защитника, но смотрят на игроков более оборонительного плана.
По словам источника, "Валенсии" нужен тот, кто держит свою позицию, и не так часто подключается в атаку.
Ранее сообщалось, что испанцы контактировали с ЦСКА по поводу возможного перехода Фернандеса, однако армейцы запросили за футболиста 20 млн евро, что является неподъемной суммой для "Валенсии".
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