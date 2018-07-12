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"Валенсия" отказалась от покупки Фернандеса, поскольку ищет защитника оборонительного плана

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, скорее всего, не перейдет в "Валенсию", сообщает "Спорт-Экспресс".

Испанцы действительно ищут правого защитника, но смотрят на игроков более оборонительного плана.

По словам источника, "Валенсии" нужен тот, кто держит свою позицию, и не так часто подключается в атаку.

Ранее сообщалось, что испанцы контактировали с ЦСКА по поводу возможного перехода Фернандеса, однако армейцы запросили за футболиста 20 млн евро, что является неподъемной суммой для "Валенсии".
Теги: Валенсия Фернандес ЦСКА
Сегодня, 14:13
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9
(4)
№9 Написал: ERBULAN (Сегодня, 17:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
После такой игры за сборную, найдется немало топов, которые потянут трансфер.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: tantara002 (Сегодня, 17:26) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: К.А.
протеворичишь сам себе.

А что ты хочешь от старого осла? Объективности ? ?

Цитата: diego milito 22
Черт кривоногий.

Черт не черт, но то что кривоногий - это факт. Могильщик сборной!


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
И хорошо. Он не для нищебродов...

но...он же у вас. flushed протеворичишь сам себе.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:13) #
  • -5
  •  (5)

И хорошо. Он не для нищебродов...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№5 Написал: oyster (Сегодня, 16:10) #
  • -2
  •  (2)

Не дождетесь! Фернандес не продается
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:25) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Черт кривоногий.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 15:23) #
  • +3
  •  (9)
online

Думаю что желающих его купить будет много,игрок качественный!Валенсия еще будет локти кусать,20 млн. это не так много,при нынешних та ценах в Европе.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какая жалость... )))) Зато ща Головина Ювентус купит в пару к Роналду. Дзюба пока цену набивает - ждем,с... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: скальп (Сегодня, 14:40) #
  • +2
  •  (12)

Фернандес возможно и стоит этих денег,но подмоченная репутация Гинера в Европе пугает покупателей
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
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