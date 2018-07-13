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Роберто Карлос: "Анжи" до сих пор в моем сердце
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос оценил уровень ЧМ-2018 в России и вспомнил о времени, проведенном в "Анжи".
"У меня много друзей в сборной Хорватии. Но фаворитом финала считаю Францию. Весь чемпионат мира просто превосходен. У меня нет слов. Организация, любовь футбола, культура, с которой познакомились все гости турнира.
Я был поражен временем, проведенном в "Анжи". Многому успел научиться. Это были прекрасные три года с Керимовым. Махачкала до сих пор в моем сердце", — передает слова Карлоса Sport24.
"У меня много друзей в сборной Хорватии. Но фаворитом финала считаю Францию. Весь чемпионат мира просто превосходен. У меня нет слов. Организация, любовь футбола, культура, с которой познакомились все гости турнира.
Я был поражен временем, проведенном в "Анжи". Многому успел научиться. Это были прекрасные три года с Керимовым. Махачкала до сих пор в моем сердце", — передает слова Карлоса Sport24.
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