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Роберто Карлос: "Анжи" до сих пор в моем сердце

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос оценил уровень ЧМ-2018 в России и вспомнил о времени, проведенном в "Анжи".

"У меня много друзей в сборной Хорватии. Но фаворитом финала считаю Францию. Весь чемпионат мира просто превосходен. У меня нет слов. Организация, любовь футбола, культура, с которой познакомились все гости турнира.

Я был поражен временем, проведенном в "Анжи". Многому успел научиться. Это были прекрасные три года с Керимовым. Махачкала до сих пор в моем сердце", — передает слова Карлоса Sport24.
Теги: Анжи Роберто Карлос
Сегодня, 14:47
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№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ясен перец , поди обрезание заставили сделать...вот и память такая
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
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