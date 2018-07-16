Евгений Гинер: "Ювентус" по Головину торгуется сам с собой - официального предложения нет

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08:46
Форвард сборной Дании Поульсен: в следующем сезоне всем игрокам надо отрезать себе руки из-за VAR (1)
Форвард сборной Дании Поульсен: в следующем сезоне всем игрокам надо отрезать себе руки из-за VAR (1)
Вчера, 23:45
"Локомотив" поздравил Чорлуку с серебряной медалью ЧМ-2018 (1)
"Локомотив" поздравил Чорлуку с серебряной медалью ЧМ-2018 (1)
Вчера, 23:44
Президент Франции - игрокам: вы прославили футболку сборной, вы заставили страну гордиться вами (2)
Президент Франции - игрокам: вы прославили футболку сборной, вы заставили страну гордиться вами (2)
Вчера, 23:12
Владимир Путин: думаю, позволим фанатам с Fan ID въезжать в Россию без визы до конца года (2)
Владимир Путин: думаю, позволим фанатам с Fan ID въезжать в Россию без визы до конца года (2)
Вчера, 23:05
Бенжамен Павар: это лучший день в моей жизни
Бенжамен Павар: это лучший день в моей жизни
Вчера, 22:55
Дидье Дешам: никогда не видел такого чемпионата мира, как этот (1)
Дидье Дешам: никогда не видел такого чемпионата мира, как этот (1)
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Владимир Жириновский: контракт с Черчесовым надо продлить до первого поражения, а потом пинком под зад (11)
Владимир Жириновский: контракт с Черчесовым надо продлить до первого поражения, а потом пинком под зад (11)
Вчера, 21:45
Антуан Гризманн: я до конца не понимаю, что произошло (1)
Антуан Гризманн: я до конца не понимаю, что произошло (1)
Вчера, 21:18
Марио Фернандес - в символической сборной ЧМ-2018 от WhoScored (17)
Марио Фернандес - в символической сборной ЧМ-2018 от WhoScored (17)
Вчера, 20:36
Виталий Мутко: настало время изменить систему подготовки игроков. Пора заняться этим по-взрослому (25)
Виталий Мутко: настало время изменить систему подготовки игроков. Пора заняться этим по-взрослому (25)
Вчера, 20:28
Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018 (17)
Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018 (17)
Вчера, 20:26
Кильян Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018 (6)
Кильян Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018 (6)
Вчера, 20:08
Харри Кейн стал обладателем "Золотой бутсы" ЧМ-2018 (4)
Харри Кейн стал обладателем "Золотой бутсы" ЧМ-2018 (4)
Вчера, 20:07
Антуан Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира (1)
Антуан Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира (1)
Вчера, 20:02
Сергей Хусаинов: не поставил бы такой пенальти в ворота Хорватии в матче с Францией (19)
Сергей Хусаинов: не поставил бы такой пенальти в ворота Хорватии в матче с Францией (19)
Вчера, 19:55
Да здравствует футбол! Хорватия - из России с любовью, Франция - из России чемпионом (4)
Да здравствует футбол! Хорватия - из России с любовью, Франция - из России чемпионом (4)
Вчера, 19:54
Сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира (53)
Сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира (53)
Вчера, 19:29
Криштиану Роналду прилетел в Турин
Криштиану Роналду прилетел в Турин
Вчера, 19:22
Итальянский журналист: Александр Головин на следующей неделе станет игроком "Челси" (8)
Итальянский журналист: Александр Головин на следующей неделе станет игроком "Челси" (8)
Вчера, 18:56
Леонид Федун: газон стадиона "Спартак" сильнее всего помяли на концерте Guns n' Roses (1)
Леонид Федун: газон стадиона "Спартак" сильнее всего помяли на концерте Guns n' Roses (1)
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Мирослав Ромащенко: игроков сборной России было трудно убедить перейти на тактику в пять защитников перед матчем с Испанией
Мирослав Ромащенко: игроков сборной России было трудно убедить перейти на тактику в пять защитников перед матчем с Испанией
Вчера, 18:22
В "Зените" сообщили, что клуб ищет варианты с арендой Полоза, Юсупова и Цаллагова в клубы РФПЛ (9)
В "Зените" сообщили, что клуб ищет варианты с арендой Полоза, Юсупова и Цаллагова в клубы РФПЛ (9)
Вчера, 18:13
Мирослав Ромащенко: после полутора часа нагрузок Игнашевич сказал: "Хочу дальше продолжать!" (1)
Мирослав Ромащенко: после полутора часа нагрузок Игнашевич сказал: "Хочу дальше продолжать!" (1)
Вчера, 17:33
Витиньо может перейти в "Галатасарай" (8)
Витиньо может перейти в "Галатасарай" (8)
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Кубок мира доставлен на стадион "Лужники"
Кубок мира доставлен на стадион "Лужники"
Евгений Гинер: "Ювентус" по Головину торгуется сам с собой - официального предложения нет
Президент ЦСКА Евгений Гинер с иронией прокомментировал интерес зарубежных команд к полузащитнику клуба и сборной России Александру Головину.
"Читал в СМИ, что "Ювентус" торгуется сам с собой по приобретению Головина. Есть предложения по нашим игрокам – приносите, рассмотрим", – сказал Гинер.
Р-Спорт
"Читал в СМИ, что "Ювентус" торгуется сам с собой по приобретению Головина. Есть предложения по нашим игрокам – приносите, рассмотрим", – сказал Гинер.
Р-Спорт
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