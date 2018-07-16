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Евгений Гинер: "Ювентус" по Головину торгуется сам с собой - официального предложения нет

Президент ЦСКА Евгений Гинер с иронией прокомментировал интерес зарубежных команд к полузащитнику клуба и сборной России Александру Головину.

"Читал в СМИ, что "Ювентус" торгуется сам с собой по приобретению Головина. Есть предложения по нашим игрокам – приносите, рассмотрим", – сказал Гинер.

Р-Спорт
Теги: Гинер Головин ЦСКА Ювентус
Сегодня, 09:12
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:21) #
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Болеет за:
ЦСКА
Давно пора было поставить на место эти "авторитетные источники")))


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