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Малафеев считает, что причина неудач "Зенита" - психологическая усталость

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Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что проблема петербургского клуба в психологической усталости.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть ли в "Зените" кризис? Определенные проблемы у команды действительно наблюдаются. Нельзя не отметить некоторую психологическую усталость футболистов, которая накопилась к концу сезона", - цитирует Малафеева "РБ Спорт".

Завтра, 15-го мая, петербургский "Зенит" сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча завершилась ничьёй 1:1. Победитель в завтрашнем матче сыграет с победителем пары "Балтика" - "Спартак", на момент написания новости калининградский клуб ведёт со счётом 1:0. После 28-ми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от "бело-голубых" на три очка.

Зенит Вячеслав Малафеев
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