"Спартак" назвал состав на матч с "Рударом"

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16:43
Мбаппе - лучший игрок ЧМ-2018 по версии Sky Sports, Артем Дзюба - 18-й, Лионель Месси - 34-й (9)
Мбаппе - лучший игрок ЧМ-2018 по версии Sky Sports, Артем Дзюба - 18-й, Лионель Месси - 34-й (9)
15:44
Валерий Рейнгольд: с точки зрения игры, чемпионат мира показался мне не слишком высокого качества (1)
Валерий Рейнгольд: с точки зрения игры, чемпионат мира показался мне не слишком высокого качества (1)
15:35
"Ювентус" в первый день Роналду в Турине реализовал больше полумиллиона футболок по всему мира на 55 млн евро (2)
"Ювентус" в первый день Роналду в Турине реализовал больше полумиллиона футболок по всему мира на 55 млн евро (2)
15:29
Андрей Червиченко: супер турнир, расстроили только эти Pussy Riot в финале - вот ведь идиоты! (13)
Андрей Червиченко: супер турнир, расстроили только эти Pussy Riot в финале - вот ведь идиоты! (13)
14:22
Замглавы Ростовской области: "Ростов" будет играть на "Ростов Арене", это даже не обсуждается! (6)
Замглавы Ростовской области: "Ростов" будет играть на "Ростов Арене", это даже не обсуждается! (6)
13:50
Человек, поставивший почти 3 млн рублей на победу сборной Франции на ЧМ-2018 получил рекордный выигрыш (5)
Человек, поставивший почти 3 млн рублей на победу сборной Франции на ЧМ-2018 получил рекордный выигрыш (5)
12:45
Руководство "Монако": мы действительно сделали ЦСКА предложение по Головину - слово за Гинером (23)
Руководство "Монако": мы действительно сделали ЦСКА предложение по Головину - слово за Гинером (23)
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Кильян Мбаппе: я остаюсь в "ПСЖ" (1)
Кильян Мбаппе: я остаюсь в "ПСЖ" (1)
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"Челси" не отпустит Азара в "Реал" или "Барселону" и сделает его одним из самых высокооплачиваемы игроков АПЛ
"Челси" не отпустит Азара в "Реал" или "Барселону" и сделает его одним из самых высокооплачиваемы игроков АПЛ
09:45
Леонид Федун: как после такого турнира ходить на матчи чемпионата России? С удовольствием! (20)
Леонид Федун: как после такого турнира ходить на матчи чемпионата России? С удовольствием! (20)
08:46
Форвард сборной Дании Поульсен: в следующем сезоне всем игрокам надо отрезать себе руки из-за VAR (1)
Форвард сборной Дании Поульсен: в следующем сезоне всем игрокам надо отрезать себе руки из-за VAR (1)
"Спартак" назвал состав на матч с "Рударом"
Стал известен стартовый состав московского "Спартака" на контрольный матч со словенским "Рударом".
"Спартак": Ребров, Петкович, Мамин, Боккетти, Рассказов, Ерёменко, Попов, Полубояринов, Ломовицкий, Ханни, Адриано.
Запасные: Терёшкин, Ещенко, Джикия, Жиго, Комбаров, Фернандо, Тимофеев, Игнатов, Бакаев, Ташаев, Промес.
"Спартак": Ребров, Петкович, Мамин, Боккетти, Рассказов, Ерёменко, Попов, Полубояринов, Ломовицкий, Ханни, Адриано.
Запасные: Терёшкин, Ещенко, Джикия, Жиго, Комбаров, Фернандо, Тимофеев, Игнатов, Бакаев, Ташаев, Промес.
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