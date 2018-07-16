"Спартак" назвал состав на матч с "Рударом"

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Теги: Спартак
Сегодня, 17:43
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№7 Написал: anonymous (Сегодня, 18:01) #
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online

Цитата: Смотрящий
Цитата: anonymous
ну Спартак и так выдают суперсерию из побед над грандами, чего только победа 3-0 над сербским Пролетерем стоит! а ведь они одни из лидеров второй лиги Сербии!!!

Отстаёшь от жизни, они в сербской суперлиге.

в прошлом сезоне их не было, тогда другое дело
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:55) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
ну Спартак и так выдают суперсерию из побед над грандами, чего только победа 3-0 над сербским Пролетерем стоит! а ведь они одни из лидеров второй лиги Сербии!!!

Отстаёшь от жизни, они в сербской суперлиге.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: пушкин спб (Сегодня, 17:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Нормально, выводок тоже выгуливать надо.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:51) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
как ты желчью то еще не захлебнулся?

не понимаю о чём Вы? Никакой желчи, чистый нарзан!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 17:49) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: utekay
ух мля запасные мощны! выйдут спасать(или сасать)суперматч

вот часто вижу твои комментарии, как ты желчью то еще не захлебнулся?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (0)
online

ну Спартак и так выдают суперсерию из побед над грандами, чего только победа 3-0 над сербским Пролетерем стоит! а ведь они одни из лидеров второй лиги Сербии!!!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:45) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
ух мля запасные мощны! выйдут спасать(или сасать)суперматч


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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