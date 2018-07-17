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После ЧМ Головин стал самым дорогим футболистом РФПЛ, Смолов - подешевел на 2 млн евро
Портал Transfermarkt.com пересмотрел цены на футболистов сборной России.
После чемпионата мира-2018 стоимость полузащитника ЦСКА Александра Головина выросла с 18 миллионов евро до 25 млн, что сделало его самым дорогим футболистом РФПЛ. Его одноклубник защитник Марио Фернандес теперь оценивается в 20 миллионов евро, что на 4 млн больше прежнего ценника. Денис Черышев из "Вильярреала", ставший лучшим бомбардиром сборной на ЧМ-2018, подорожал на пять миллионов евро с прежних 3 млн. Форвард "Зенита" Артем Дзюба теперь стоит 10 миллионов евро (ранее футболист оценивался в 7 млн евро).
А вот ценник форварда «Краснодара» Федора Смолова снизался с 16 миллионов евро до 14.
Суммарная стоимость сборной России составляет 183,7 млн евро.
После чемпионата мира-2018 стоимость полузащитника ЦСКА Александра Головина выросла с 18 миллионов евро до 25 млн, что сделало его самым дорогим футболистом РФПЛ. Его одноклубник защитник Марио Фернандес теперь оценивается в 20 миллионов евро, что на 4 млн больше прежнего ценника. Денис Черышев из "Вильярреала", ставший лучшим бомбардиром сборной на ЧМ-2018, подорожал на пять миллионов евро с прежних 3 млн. Форвард "Зенита" Артем Дзюба теперь стоит 10 миллионов евро (ранее футболист оценивался в 7 млн евро).
А вот ценник форварда «Краснодара» Федора Смолова снизался с 16 миллионов евро до 14.
Суммарная стоимость сборной России составляет 183,7 млн евро.
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