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После ЧМ Головин стал самым дорогим футболистом РФПЛ, Смолов - подешевел на 2 млн евро

Портал Transfermarkt.com пересмотрел цены на футболистов сборной России.

После чемпионата мира-2018 стоимость полузащитника ЦСКА Александра Головина выросла с 18 миллионов евро до 25 млн, что сделало его самым дорогим футболистом РФПЛ. Его одноклубник защитник Марио Фернандес теперь оценивается в 20 миллионов евро, что на 4 млн больше прежнего ценника. Денис Черышев из "Вильярреала", ставший лучшим бомбардиром сборной на ЧМ-2018, подорожал на пять миллионов евро с прежних 3 млн. Форвард "Зенита" Артем Дзюба теперь стоит 10 миллионов евро (ранее футболист оценивался в 7 млн евро).

А вот ценник форварда «Краснодара» Федора Смолова снизался с 16 миллионов евро до 14.

Суммарная стоимость сборной России составляет 183,7 млн евро.
Теги: Головин Фернандес Дзюба Черышев Смолов Сборная России
Сегодня, 11:18
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№6 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Кому они на куй нужны--кроме родного и карманного РФПЛ ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
kent71,
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!


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Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:44) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kent71
Ну тогда опубликуйте на сколько подорожали игроки Франции и Хорватии,будет смешно сравнить

название сайта прочти
а еще в паспорт посмотри.ты какой страны гражданин?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 11:39) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну тогда опубликуйте на сколько подорожали игроки Франции и Хорватии,будет смешно сравнить


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Распечатать и над унитазом повесить... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 11:22) #
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online

мало головина в последний месяц,мало.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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