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Хуан Лескано продолжит карьеру в Казахстане

"Анжи" отдал форварда Хуана Лескано в аренду в казахстанский "Тобол".

Как сообщает пресс-служба махачкалинского клуба, аргентинец перешел в "Тобол" на правах аренды и будет выступать за казахстанский клуб до конца предстоящего сезона.

За "Анжи" Лескано провел 19 матчей в прошедшем сезоне и забил пять мячей.
Теги: Анжи Лескано
Сегодня, 11:48
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
техничный игрок...нам бы такого.и адаптирован. и вроде играет интересно (я не про рабону)


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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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