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Головин - наша единственная надежда в Европе. Больше никто не уедет
После отличного выступления России на ЧМ-2018 слухи о трансферах сборников в топовые европейские чемпионаты стали бить ключом буквально из каждого СМИ – но Петр Мельников настроен пессимистично.
Давайте сразу уговоримся: если завтра, через неделю или через месяц вы сможете прийти в комментарии к этому тексту и ткнуть меня носом в фото Фернандеса в футболке «Валенсии» или Кутепова на презентации в Лейпциге – я открою лучшее шампанское и ни капли на вас не обижусь. Нашим парням вне всякого сомнения надо ехать и покорять новые горизонты: либо еще раз посмотреть ретроспективу карьеры Алана Дзагоева и задуматься.
Александр Головин (держим пальцы скрещенными максимально сильно) похоже все-таки входит в решающие стадии переговоров. Но по остальным нашим есть ряд объективных причин, которые могут задержать большинство из этих трансферов. Какие-то на полгода, какие-то до следующего лета, какие-то навсегда. О них поговорим на конкретных примерах.
Как все сложится у Александра Головина?
Вероятность его перехода куда-либо выше, чем у всех остальных сборников, вместе взятых. Слухи об армейце в «Ювентусе» муссировались прессой весь групповой этап ЧМ, но потом стихли и пропали совсем – судя по всему, в Италии мы не увидим связку Роналду-Головин.
Сейчас, если верить прессе, существует два реальных варианта продолжения карьеры: «Монако» и «Челси». У обоих клубов русские владельцы, что повышает вероятность перехода – они всегда не прочь прикупить кого-то из родного чемпионата.
Однако «Челси» только что приобрел Жоржиньо довеском к переходу тренера Сарри. При всем уважении к Александру, эту конкуренцию тренерскому любимчику он проиграет. Сарри, приверженец 4-3-3, вряд ли откажется и от одного из лучших полузащитников мира, Канте, а значит, главный конкурент Головина прямо сейчас – Фабрегас. Проблема только в том, что испанец – креативный центр команды, а Александр скорее отвечает за моторность, нежели за воображение. Получается, армеец будет конкурировать за выход на замену с Дринкуотером, Баркли и Бакайоко – и игровое время ему тут совершенно не гарантировано. К тому же, карьера француза - довольно яркий пример того, чем опасен переход в английский топ-клуб.
По слухам, «Челси» оформит трансфер в течение 72 часов - но сейчас руководство дважды подумает, стоит ли выкладывать 20 миллионов за запасного полузащитника, когда в клубе разом может сгореть позиция вратаря и звезды (Куртуа и Азар уже потихоньку приглядываются к хамону).
«Монако» выглядит очень обнадеживающе, там есть все условия для роста до топ-уровня и нет такой зверской конкуренции, но теперь ход за Евгением Гинером: деньги деньгами, но команда близка к катастрофическому обескровливанию. Допустим, сейчас уйдет Головин: ЦСКА для схемы 3-5-2 нужны три центрхава. Пока что это хрустальный Дзагоев, Бистрович и Бийол. На скамейке как вы понимаете, тоже не густо.
Двадцать миллионов – это неплохо, и они могут быть полезны для укрепления центра. Но кого равного Головину по уровню и паспорту можно урвать за эти деньги? Качество придется снижать, а на базе ЦСКА по ночам уже и без того слышны всхлипы, идущие из тренерской комнаты.
Можно быть уверенным, Гинер будет торговаться до последнего: выдержат ли нервы желающих в следующие дни – большой вопрос. А ведь если Саша успешно выступит осенью в ЛЧ, то есть соблазн повысить ценник зимой…
Артем Дзюба
Один из главных героев сборной на радостях рассказал, что хотел бы в АПЛ. Звучит красиво, однако стоит посмотреть правде в глаза: СМИ говорили об интересе лишь одного клуба оттуда, «Кардифф сити». Если валлийцы решатся перейти к активным действиям, то их ждут ценник в 15 миллионов от «Зенита» и приличные кассовые запросы от самого Артема.
При этом ему 29, и сколько еще времени он проведет на своем уровне – неизвестно. При таких раскладах даже для богатой лиги 15 миллионов слишком много. Сумма смотрится скорее завуалированным «Нет» от «Зенита», где после Манчини к форварду-гиганту будут относиться бережнее.
В Китай не хочет сам Дзюба. Что ему там делать? Платят и в северной столице хорошо, а при своей нужде в мотивации он загубит там карьеру ровно за месяц.
Если сейчас эти крупицы интереса ни во что не воплотятся, то наверняка не воплотятся уже никогда.
Марио Фернандес
Еще один игрок, к которому ЧМ поднял интерес на уровень солидных клубов. Громче всего говорили про «Валенсию», но и эти слухи затихли на фоне ценника от ЦСКА (в районе 20 миллионов). Испанцы назвали эту сумму «неподъемной». Это может показаться странным, ведь сейчас в Европе ценники взлетели до небес, но стоит объяснить: богатые команды стали богаче, бедные остались на своем уровне. Условная «Валенсия» продолжает жить в ценовых категориях 2015-16 годов, в то время как гранды Испании или середняки АПЛ с их зверским телеконтрактом могли бы и поднять до 30, не задумываясь.
Но стоит ли? Фернандесу – 27. На пике он пробудет еще пару лет, а за те же деньги можно присмотреть кого-то помоложе из своих, испанских – особенно в условиях лимита (не более 3х игроков не из Евросоюза, у «Валенсии» уже максимум).
В плюс к ценнику идет и неспокойная бразильская молодость футболиста, а также опыт «трансферов-из-ЦСКА». Вспомните переходы Милоша Красича, Сейду Думбия, Юрия Жиркова, Кейсуке Хонды, Ахмеда Мусы, Жо – никто из них не стал в Европе звездой, а большинство так и вообще с треском провалились. Гинером в Европе могут пугать молодых селекционеров как городской легендой, а вот связываться с ним в вопросах трансферов зарубежных игроков – вообще себе дороже.
Он ведь потом сам же и возьмет футболиста обратно в бесплатную аренду.
Роман Зобнин
Один из лучших оборонительных полузащитников ЧМ по статистике и главный мотор России по пробегу тоже давно дозрел для интереса из Европы. С ним все еще сложнее, чем с Головиным: во-первых, не слышно о предметном интересе, во-вторых, он слишком важен для системы Карреры – вспомните, как валился «Спартак» той осенью, когда Зобнин долечивал кресты, и поймете, что так просто его никто не отдаст. Ну и в-третьих, кто вообще уходил из «Спартака» на повышение в Европу? Павлюченко? Видич? Когда это было?
Квинси Промес прощается с болельщиками год за годом, но остается в Тарасовке – возможно, это не только его своеобразное проклятье. Зобнин приближается к голландцу в важности для команды, а потому ценник будет заломлен, а вести переговоры с красно-белыми – одно из худших событий, что может стрястись в жизни честного селекционера.
Роман еще молод, так что неплохая игра в еврокубках и осведомленность «Спартака» о необходимости искать замену могут привести и к трансферному чуду через полгода-год.
Илья Кутепов
Защитник «Спартака» неожиданно для всех смог пройти путь от «Ха-ха, Кутепов» до «Фиорентина или Лейпциг?» за один чемпионат. Причем, в составе москвичей Илья по большому счету – запасной, а значит, при поступлении выгодного предложения, красно-белые могут и не упираться до предела. Сам Кутепов тоже не против перехода, но если тот и случится, то точно не сейчас.
Уважающие себя европейские клубы после ЧМ бросятся отсматривать матчи защитника в Лиге чемпионов и Чемпионате России, а вот там-то…
Ошибки – не приговор от перехода, однако от Ильи подождут еще как минимум сезона на таком же уровне, как в матче с испанцами. Кота в мешке тянуть не будут.
Сергей Игнашевич
Огромное количество вариантов трансфера на европейские пляжи – вполне заслуженное.
Игорь Акинфеев
Лучший вратарь России в XXI веке наконец-то доказал уровень и на крупном турнире, но уже давно понятно, что он никуда не уедет, какие бы кисельные берега ему не светили. Очень жаль – после этого ЧМ при чуть большей космополитичности Игорь бы вполне мог уехать в любой клуб Европы просто в качестве пенальти-киллера.
Федор Смолов
Мы дошли до главного и самого грустного пункта этого текста. Если у вас еще не прогорела пятая точка после той самой паненки, то лучше сразу переходите в зону комментариев, потому что тут не будет запредельной ненависти.
Смолов всегда был готов уехать, и всегда это декларировал. Он заворачивал интерес от «Вест Хэма», продолжая упорно ставить все на ЧМ, ожидая после него попасть уже не в расширенный, а в весьма узкий список интересов «Реала».
А когда ставишь все – можно все и проиграть. Небольшой интерес к Федору в Европе смыт ужасным чемпионатом, и сразу становится очевидно, что скоро 29, в еврокубках он так и не блеснул, а его главное достижение на экспорт – дубль в ворота испанцев в товарищеском матче.
Сейчас можно верить только в чудо: что Смолов не сломается психологически, не вернется в состояние динамовского периода, продолжит работать и каким-то образом почти в тридцать убедит Европу. Но скорее всего, «Зенит», «Локомотив» или ЦСКА, еще пара-тройка лет в России и закат.
Петр Мельников, Rusfootball.info
Давайте сразу уговоримся: если завтра, через неделю или через месяц вы сможете прийти в комментарии к этому тексту и ткнуть меня носом в фото Фернандеса в футболке «Валенсии» или Кутепова на презентации в Лейпциге – я открою лучшее шампанское и ни капли на вас не обижусь. Нашим парням вне всякого сомнения надо ехать и покорять новые горизонты: либо еще раз посмотреть ретроспективу карьеры Алана Дзагоева и задуматься.
Александр Головин (держим пальцы скрещенными максимально сильно) похоже все-таки входит в решающие стадии переговоров. Но по остальным нашим есть ряд объективных причин, которые могут задержать большинство из этих трансферов. Какие-то на полгода, какие-то до следующего лета, какие-то навсегда. О них поговорим на конкретных примерах.
Как все сложится у Александра Головина?
Вероятность его перехода куда-либо выше, чем у всех остальных сборников, вместе взятых. Слухи об армейце в «Ювентусе» муссировались прессой весь групповой этап ЧМ, но потом стихли и пропали совсем – судя по всему, в Италии мы не увидим связку Роналду-Головин.
Сейчас, если верить прессе, существует два реальных варианта продолжения карьеры: «Монако» и «Челси». У обоих клубов русские владельцы, что повышает вероятность перехода – они всегда не прочь прикупить кого-то из родного чемпионата.
Однако «Челси» только что приобрел Жоржиньо довеском к переходу тренера Сарри. При всем уважении к Александру, эту конкуренцию тренерскому любимчику он проиграет. Сарри, приверженец 4-3-3, вряд ли откажется и от одного из лучших полузащитников мира, Канте, а значит, главный конкурент Головина прямо сейчас – Фабрегас. Проблема только в том, что испанец – креативный центр команды, а Александр скорее отвечает за моторность, нежели за воображение. Получается, армеец будет конкурировать за выход на замену с Дринкуотером, Баркли и Бакайоко – и игровое время ему тут совершенно не гарантировано. К тому же, карьера француза - довольно яркий пример того, чем опасен переход в английский топ-клуб.
По слухам, «Челси» оформит трансфер в течение 72 часов - но сейчас руководство дважды подумает, стоит ли выкладывать 20 миллионов за запасного полузащитника, когда в клубе разом может сгореть позиция вратаря и звезды (Куртуа и Азар уже потихоньку приглядываются к хамону).
«Монако» выглядит очень обнадеживающе, там есть все условия для роста до топ-уровня и нет такой зверской конкуренции, но теперь ход за Евгением Гинером: деньги деньгами, но команда близка к катастрофическому обескровливанию. Допустим, сейчас уйдет Головин: ЦСКА для схемы 3-5-2 нужны три центрхава. Пока что это хрустальный Дзагоев, Бистрович и Бийол. На скамейке как вы понимаете, тоже не густо.
Двадцать миллионов – это неплохо, и они могут быть полезны для укрепления центра. Но кого равного Головину по уровню и паспорту можно урвать за эти деньги? Качество придется снижать, а на базе ЦСКА по ночам уже и без того слышны всхлипы, идущие из тренерской комнаты.
Можно быть уверенным, Гинер будет торговаться до последнего: выдержат ли нервы желающих в следующие дни – большой вопрос. А ведь если Саша успешно выступит осенью в ЛЧ, то есть соблазн повысить ценник зимой…
Артем Дзюба
Один из главных героев сборной на радостях рассказал, что хотел бы в АПЛ. Звучит красиво, однако стоит посмотреть правде в глаза: СМИ говорили об интересе лишь одного клуба оттуда, «Кардифф сити». Если валлийцы решатся перейти к активным действиям, то их ждут ценник в 15 миллионов от «Зенита» и приличные кассовые запросы от самого Артема.
При этом ему 29, и сколько еще времени он проведет на своем уровне – неизвестно. При таких раскладах даже для богатой лиги 15 миллионов слишком много. Сумма смотрится скорее завуалированным «Нет» от «Зенита», где после Манчини к форварду-гиганту будут относиться бережнее.
В Китай не хочет сам Дзюба. Что ему там делать? Платят и в северной столице хорошо, а при своей нужде в мотивации он загубит там карьеру ровно за месяц.
Если сейчас эти крупицы интереса ни во что не воплотятся, то наверняка не воплотятся уже никогда.
Марио Фернандес
Еще один игрок, к которому ЧМ поднял интерес на уровень солидных клубов. Громче всего говорили про «Валенсию», но и эти слухи затихли на фоне ценника от ЦСКА (в районе 20 миллионов). Испанцы назвали эту сумму «неподъемной». Это может показаться странным, ведь сейчас в Европе ценники взлетели до небес, но стоит объяснить: богатые команды стали богаче, бедные остались на своем уровне. Условная «Валенсия» продолжает жить в ценовых категориях 2015-16 годов, в то время как гранды Испании или середняки АПЛ с их зверским телеконтрактом могли бы и поднять до 30, не задумываясь.
Но стоит ли? Фернандесу – 27. На пике он пробудет еще пару лет, а за те же деньги можно присмотреть кого-то помоложе из своих, испанских – особенно в условиях лимита (не более 3х игроков не из Евросоюза, у «Валенсии» уже максимум).
В плюс к ценнику идет и неспокойная бразильская молодость футболиста, а также опыт «трансферов-из-ЦСКА». Вспомните переходы Милоша Красича, Сейду Думбия, Юрия Жиркова, Кейсуке Хонды, Ахмеда Мусы, Жо – никто из них не стал в Европе звездой, а большинство так и вообще с треском провалились. Гинером в Европе могут пугать молодых селекционеров как городской легендой, а вот связываться с ним в вопросах трансферов зарубежных игроков – вообще себе дороже.
Он ведь потом сам же и возьмет футболиста обратно в бесплатную аренду.
Роман Зобнин
Один из лучших оборонительных полузащитников ЧМ по статистике и главный мотор России по пробегу тоже давно дозрел для интереса из Европы. С ним все еще сложнее, чем с Головиным: во-первых, не слышно о предметном интересе, во-вторых, он слишком важен для системы Карреры – вспомните, как валился «Спартак» той осенью, когда Зобнин долечивал кресты, и поймете, что так просто его никто не отдаст. Ну и в-третьих, кто вообще уходил из «Спартака» на повышение в Европу? Павлюченко? Видич? Когда это было?
Квинси Промес прощается с болельщиками год за годом, но остается в Тарасовке – возможно, это не только его своеобразное проклятье. Зобнин приближается к голландцу в важности для команды, а потому ценник будет заломлен, а вести переговоры с красно-белыми – одно из худших событий, что может стрястись в жизни честного селекционера.
Роман еще молод, так что неплохая игра в еврокубках и осведомленность «Спартака» о необходимости искать замену могут привести и к трансферному чуду через полгода-год.
Илья Кутепов
Защитник «Спартака» неожиданно для всех смог пройти путь от «Ха-ха, Кутепов» до «Фиорентина или Лейпциг?» за один чемпионат. Причем, в составе москвичей Илья по большому счету – запасной, а значит, при поступлении выгодного предложения, красно-белые могут и не упираться до предела. Сам Кутепов тоже не против перехода, но если тот и случится, то точно не сейчас.
Уважающие себя европейские клубы после ЧМ бросятся отсматривать матчи защитника в Лиге чемпионов и Чемпионате России, а вот там-то…
Ошибки – не приговор от перехода, однако от Ильи подождут еще как минимум сезона на таком же уровне, как в матче с испанцами. Кота в мешке тянуть не будут.
Сергей Игнашевич
Огромное количество вариантов трансфера на европейские пляжи – вполне заслуженное.
Игорь Акинфеев
Лучший вратарь России в XXI веке наконец-то доказал уровень и на крупном турнире, но уже давно понятно, что он никуда не уедет, какие бы кисельные берега ему не светили. Очень жаль – после этого ЧМ при чуть большей космополитичности Игорь бы вполне мог уехать в любой клуб Европы просто в качестве пенальти-киллера.
Федор Смолов
Мы дошли до главного и самого грустного пункта этого текста. Если у вас еще не прогорела пятая точка после той самой паненки, то лучше сразу переходите в зону комментариев, потому что тут не будет запредельной ненависти.
Смолов всегда был готов уехать, и всегда это декларировал. Он заворачивал интерес от «Вест Хэма», продолжая упорно ставить все на ЧМ, ожидая после него попасть уже не в расширенный, а в весьма узкий список интересов «Реала».
А когда ставишь все – можно все и проиграть. Небольшой интерес к Федору в Европе смыт ужасным чемпионатом, и сразу становится очевидно, что скоро 29, в еврокубках он так и не блеснул, а его главное достижение на экспорт – дубль в ворота испанцев в товарищеском матче.
Сейчас можно верить только в чудо: что Смолов не сломается психологически, не вернется в состояние динамовского периода, продолжит работать и каким-то образом почти в тридцать убедит Европу. Но скорее всего, «Зенит», «Локомотив» или ЦСКА, еще пара-тройка лет в России и закат.
Петр Мельников, Rusfootball.info
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