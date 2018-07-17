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"Витесс" Слуцкого разгромно обыграл "Локомотив"

Московский "Локомотив" в контрольном матче в рамках предсезонного сбора в австрийском Клагенфурте крупно уступил голландскому "Витессу", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Товарищеский матч. Клубы

"Витесс" (Голландия) — "Локомотив" (Россия) — 3:0 (1:0)
Голы: Брунс, 30; Беренс, 62; Бюттнер, 88.

Стартовый состав "Локомотива": Гильерме, Идову, Баринов, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер, Жемалетдинов
Запасные "Локомотива": Медведев, Коченков, Ротенберг, Тугарев, Миронов, Лапшов, Дорофеев, Куликов, Лысов, Маргасов.
Теги: Витесс Слуцкий Локомотив
Сегодня, 14:54
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(2)
№5 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Шпалыч мутит
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№4 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:11) #
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Ну,предположим,заслуги Лени тут еще мало
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 15:05) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Узнаю Леонида-победителя!


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Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 15:03) #
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online

Бюттнер это который в Динамо игра!? Не хило Леня локо приложил!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну, от Лёни получить такое даже как-то и несолидно..
впрочем, девчонкам простительно, они не для этого- их ждёт восхитительный вояж по магазинам Европы..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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