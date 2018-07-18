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Игорь Рабинер подал заявление в полицию на Кирьякова
Обозреватель "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер принял решение дать ход инциденту с нападением на него со стороны бывшего футболиста Сергея Кирьякова.
Тот атаковал журналиста во вторник перед выступлением на телевидении.
Причиной агрессии стала публикация годичной давности, в которой Рабинер критически отозвался о Кирьякове. Полиция приняла заявление журналиста. Начато расследование.
Тот атаковал журналиста во вторник перед выступлением на телевидении.
Причиной агрессии стала публикация годичной давности, в которой Рабинер критически отозвался о Кирьякове. Полиция приняла заявление журналиста. Начато расследование.
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