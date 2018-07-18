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Игорь Рабинер подал заявление в полицию на Кирьякова

Обозреватель "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер принял решение дать ход инциденту с нападением на него со стороны бывшего футболиста Сергея Кирьякова.

Тот атаковал журналиста во вторник перед выступлением на телевидении.

Причиной агрессии стала публикация годичной давности, в которой Рабинер критически отозвался о Кирьякове. Полиция приняла заявление журналиста. Начато расследование.
Теги: Рабинер Кирьяков
Сегодня, 19:26
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20
(8)
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Говорил же, что не будет подавать заявление. Что поменялось?

Надо понимать, в каком обществе он вращается, и в житейском, и в спортивном, и в религиозном. Вообщем, не поймут. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№19 Написал: Хоббит (Сегодня, 20:38) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vvn21
а тот не дал

Кирьяков как раз как дал! Надо бы еще добавить


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Полож взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№18 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:34) #
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online

Наконец то мем "как убивали" добрался и до морды автора.

Вот просто поражают все эти мелкие гнусавые жиды - читать про это утомляет, а они все лезут, лезут, лезут.... откуда что берется то???

Сейчас бланш сойдет - и дальше, блеать , полезет этот пархатый гном. Пока eбaлом в дуло не упрется.

Я иногда прям понимаю старика Алоизовмча. Хотя и не поддерживаю в методах.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№17 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 20:34) #
  • -2
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Вот чмо.А я думал мужик.Терпила.А Кирьяков мужик.Но мозги вулючать иногда надо
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№16 Написал: ERBULAN (Сегодня, 20:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
доп*зделся рабинер
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№15 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 20:28) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
он денег хотел с Кирьяка поиметь...
а тот не дал
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№14 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (2)
online

Я думаю, что Кирьяков отделается жёлтой карточкой. До удаления на 14 суток дело не дойдёт.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№13 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
Своими едкими еврейскими статейками, в которых даже на разлюбимый Спартак пасквили писал, что его не любят, или не так любят, как он считает нужным, этот нытик наносит ущерб поболе синяка под глазом.

Так и здесь в свою дуду: "Не буду жаловаться.", потом "Нет, подумал, буду. Накажу еще одной бумажкой."
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
хахаха, иудей, говорил же не будет заявлять)))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Оба чувака отьявленные мрази
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№10 Написал: Хоббит (Сегодня, 20:03) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
"Там" - это где?

Тут другое ценно:
Цитата: Blessing
там таких понятий не существует.

Ты понял? Оно рассказать попыталось про понятия joy Смотрим на аву, и понимаем, что про понятия ЕЙ в обиженке Крестов разъясняли долго и вдумчиво stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Полож взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 20:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Говорил же, что не будет подавать заявление. Что поменялось?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№8 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 20:00) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Черный Лис
РАБЕ НЕ МУЖИК

Да, он свинья, там таких понятий не существует.

у "вас" очкоротых и Понятия?...странно...шкварные...марш бачки проверять.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:52) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: Blessing
итата: Черный Лис
РАБЕ НЕ МУЖИК
Да, он свинья, там таких понятий не существует.


"Там" - это где? В помойных баках? ))
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 19:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как-то на Серегу это не похоже. Он обычно - пинок под зад и убегать... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:47) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
РАБЕ НЕ МУЖИК

Да, он свинья, там таких понятий не существует.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:43) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
какой нормальный мужик побежит жаловаться в милицию, получив в глаз?
позорище...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:34) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Крыса мусорская... Тёлочка обиделась...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (9)
online

Кирьякову нужно призвать футболистов игнорировать СЭ и лично Рабинера.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:32) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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