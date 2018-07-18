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Билеты на первые домашние игры "Зенита" стоят от 300 до 1600 рублей

"Зенит" представил билетную программу на первые домашние игры сезона.

Стоимость одного билета составляет от 300 до 1600 рублей. На детские билеты действует 50-процентная скидка, сообщает твиттер клуба.
Теги: Зенит
Вчера, 23:29
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