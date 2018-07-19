Дочерняя компания "Газпрома" заключит с "Зенитом" рекламный контракт почти на 60 млн евро

Дочерняя компания "Газпрома" ООО "Газпром межрегионгаз" хочет заключить рекламный контракт с "Зенитом".Соглашение будет рассчитано на срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Сумма контракта – 57,5 миллиона евро. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок."Зенит" обеспечит размещение рекламно-информационных материалов «Газпрома» во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее).