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Дочерняя компания "Газпрома" заключит с "Зенитом" рекламный контракт почти на 60 млн евро

Дочерняя компания "Газпрома" ООО "Газпром межрегионгаз" хочет заключить рекламный контракт с "Зенитом".

Соглашение будет рассчитано на срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Сумма контракта – 57,5 миллиона евро. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

"Зенит" обеспечит размещение рекламно-информационных материалов «Газпрома» во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее).

Р-Спорт
Теги: Зенит
Сегодня, 12:46
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(4)
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:55) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
шальке и то больше получает, жадный газпром rage


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: Хоббит (Сегодня, 12:51) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А то им 50 рублей за аренду стадиона заплатить не из чего smile


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 12:50) #
  • +3
  •  (7)
online

То есть сами с собой заключили контракт?))) Миллер такой затейник)))
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
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