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"Динамо" забило шесть голов "Хольштайну"
Товарищеский матч
"Динамо" – "Хольштайн" 6:2
Голы: Мёршель, 17, Черных, 22, Теттех, 31, Черных, 38, Луценко, 47, Мёршель, 63, Марков, 85, 89
"Динамо": Шунин, Рыков (Хольмен, 62), Козлов (Осипенко, 66), Рауш, Шуньич (Липовой, 66), Теттех, Черных (Грулев, 66), Марков, Панченко, Терехов (Темников, 47), Луценко (Москвичев, 62)
"Хольштайн": Кронхольм, Кинсомби (Пайтц, 11), Герман, Дем, Валь, Мюлинг, Хонсак, Каразор, Леверенц, Мёршель, Зерра
Предупреждения: Марков, 32
"Динамо" – "Хольштайн" 6:2
Голы: Мёршель, 17, Черных, 22, Теттех, 31, Черных, 38, Луценко, 47, Мёршель, 63, Марков, 85, 89
"Динамо": Шунин, Рыков (Хольмен, 62), Козлов (Осипенко, 66), Рауш, Шуньич (Липовой, 66), Теттех, Черных (Грулев, 66), Марков, Панченко, Терехов (Темников, 47), Луценко (Москвичев, 62)
"Хольштайн": Кронхольм, Кинсомби (Пайтц, 11), Герман, Дем, Валь, Мюлинг, Хонсак, Каразор, Леверенц, Мёршель, Зерра
Предупреждения: Марков, 32
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