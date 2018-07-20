Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:19
У «Анжи» снова всё плохо. Команда может не доиграть сезон в премьер-лиге, из которой вылетела (2)
У «Анжи» снова всё плохо. Команда может не доиграть сезон в премьер-лиге, из которой вылетела (2)
18:06
Леонид Федун: отпущу Зобнина и Кутепова только в топ-клубы, какая Боруссия Менхенгладбах?! (35)
Леонид Федун: отпущу Зобнина и Кутепова только в топ-клубы, какая Боруссия Менхенгладбах?! (35)
16:29
Президент "Наполи": Ди Мария и Бензема? Да они уже старше меня! Я покупаю только молодых и перспективных
Президент "Наполи": Ди Мария и Бензема? Да они уже старше меня! Я покупаю только молодых и перспективных
16:08
В сеть выложили фото формы "Спартака" на предстоящий сезон - на гостевую футболку вернули полосу (24)
В сеть выложили фото формы "Спартака" на предстоящий сезон - на гостевую футболку вернули полосу (24)
13:29
"Торпедо": в случае с Ботакой цвет кожи никак не повлиял на наше решении не подписывать игрока (8)
"Торпедо": в случае с Ботакой цвет кожи никак не повлиял на наше решении не подписывать игрока (8)
12:30
Виталий Мутко: покидаю Совет по развитию физической культуры и спорта - у меня теперь другое направление (8)
Виталий Мутко: покидаю Совет по развитию физической культуры и спорта - у меня теперь другое направление (8)
10:51
Игрок миасского "Торпедо" сделал предложение своей девушке сразу после того, как забил гол (видео) (5)
Игрок миасского "Торпедо" сделал предложение своей девушке сразу после того, как забил гол (видео) (5)
10:09
Неймар: я точно останусь в "ПСЖ" (1)
Неймар: я точно останусь в "ПСЖ" (1)
Источник: "Монако" сделало ЦСКА последнее предложение по Головину в размере 35 млн евро
Руководство "Монако", сделало ЦСКА финальное предложение по Александру Головину, сообщает издание Le 10 Sport.
Сумма предложения составила 35 млн евро.
Московский клуб взял паузу, чтобы подождать ответных действий от "Челси"
Le 10 Sport
Сумма предложения составила 35 млн евро.
Московский клуб взял паузу, чтобы подождать ответных действий от "Челси"
Le 10 Sport
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.