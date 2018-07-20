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Источник: "Монако" сделало ЦСКА последнее предложение по Головину в размере 35 млн евро

Руководство "Монако", сделало ЦСКА финальное предложение по Александру Головину, сообщает издание Le 10 Sport.

Сумма предложения составила 35 млн евро.

Московский клуб взял паузу, чтобы подождать ответных действий от "Челси"

Le 10 Sport
Теги: Головин ЦСКА Монако Челси
Сегодня, 18:17
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27
(6)
№27 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Снова захрюкали,ничего скоро федун ещё помоев наложит в лоханку,будете дальше жрать и на Антона и Кобезьянами наслаждаться
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№26 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 20:06) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Сибирячок
Кому Голову, а кому ноги от Головы Самому то тебе не смешно?


Нет не смешно. А что должно быть смешного? И Челси и Монако сделали серьезные предложения. С обоими владельцами Гинер в дружеских отношениях.

В каком месте смеяться?
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№25 Написал: Хоббит (Сегодня, 20:05) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Ха-ха-ха. Прямо сильные мира сего никак не поделят Головина. Кому Голову, а кому ноги от Головы

Берем только филей! Где он только находится, этот филей...
Цитата: Сибирячок
Самому то тебе не смешно?

У них чувство юмора отшибло после того, как над ними природа посмеялась


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№24 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: L77
Давно бы отдали уже другу Роме в Челси, но тут вдруг вылез друг Дима, который тоже друг , но чуть чуть поменьше.

Теперь и друга Рому кидать не хочется, ибо уже давно порешали, и новое предложение от друга Димы- более заманчиво)))

Ха-ха-ха. Прямо сильные мира сего никак не поделят Головина. Кому Голову, а кому ноги от Головы Самому то тебе не смешно?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№23 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (1)
online

Давно бы отдали уже другу Роме в Челси, но тут вдруг вылез друг Дима, который тоже друг , но чуть чуть поменьше.

Теперь и друга Рому кидать не хочется, ибо уже давно порешали, и новое предложение от друга Димы- более заманчиво)))
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№22 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Прям соскучился что-то тихо было, поехали по новой завтра остальные подтянутся


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№21 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 19:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Самый идеальный вариант для Головина, на мой взгляд. К чёрту этот Челси.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:28) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А дальше будут резать пальцы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№19 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:28) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хоббит
Женя, привези мне аленький цветочек!

А что можно взять за 60 тысяч бакинских рублей?пучок Бекао))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№18 Написал: Хоббит (Сегодня, 19:24) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
воротился Гинер из Монако

— Женя, привези мне аленький цветочек!
— Бабайка, ну тебя нафиг! У меня еще за твою чудо-траву условный срок не закончился…

Они там все такие...
- Игроки цкг перед выходам на поле жрут не траву, а?
- Отвечает Роман Еременко!


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:21) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
воротился Гинер из Монако
Глядь: опять перед ним старый конский сарай
На пороге сидит Головин с чумаданом
А перед ним разбитое корыто.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№16 Написал: следующий (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Lord_Vik
35М Евро, бесплатная возвратная аренда ТУТ ЖЕ..

Да почти так и будет. Гинер любит впаривать игроков задорого.
Чем он запомнился на ЧМ????, да ничем, разве только игрой против дохлых саудитов.
35 лямов? ЗА ЧТО???????????
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№15 Написал: Хоббит (Сегодня, 19:18) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fint
Придётся до 50 поднять ценник...

Где-то на котловане закукарекал старый бабай-попугай "Пиастры! Пиастры!" smile


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: Fint Москва (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: utekay
папу Гинера фуй наепёшь smile smile

Придётся до 50 поднять ценник... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 19:14) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Хоббит,
Плешивый, то что тебя с юных лет родня систематически употребляет сзади чем ни попадя, не даёт тебе права выражать свои комплексы и обиды на здоровых людях.
Больное животное confused


--------------------
Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:07) #
  • -2
  •  (2)

Напоминает на последнее китайское предупреждение!Вопрос какой процент самому Саше!? smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№11 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
папу Гинера фуй наепёшь

фамилия такой!


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:59) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Именно этого ждал Федун, зажав в потном кулачке 36 мильёнов! confused

..в вечернюю?..пора? очкоротое.... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (5)

бред! я думаю это отмывание денег! какие 35,это смешно!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№8 Написал: Хоббит (Сегодня, 18:42) #
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько трансферов Головина может выдержать среднестатистический конский пердак до полной анигиляции взрывом? Натурные испытания.
Судя по отсутствию на сайте Графина - падеж скота уже начался. Остались только наиболее натренированые на "входит и выходит" ослеги Иа smile


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:42) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Именно этого ждал Федун, зажав в потном кулачке 36 мильёнов! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: блумфонтейн (Сегодня, 18:34) #
  • +8
  •  (14)
online

Цитата: Хоббит
"Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"

А почему ты постоянно о гомосексуализме пишешь? У нас вроде пропаганда подобных вещей преследуется законом... Или для людей состоящих на учете в психбольнице есть какие-то послабления?...
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:33) #
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хоббит
Люблю мелодрамы. Побег из курятника, 131-я серия... Наслаждаемся великолепной актерской игрой joy


Ты,сучек, наслаждение и испытываешь только при акте дефекации.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:31) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
35М Евро, бесплатная возвратная аренда ТУТ ЖЕ.
С возможностью во время аренды перепродажи в Челси за 50, и ТУТ же бесплатная аренда на 5 лет.
По рукам.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:21) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
папу Гинера фуй наепёшь smile smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 18:21) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Они о нём ещё помнят?


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: Хоббит (Сегодня, 18:20) #
  • -12
  •  (24)
online
Болеет за:
«Спартак»
Люблю мелодрамы. Побег из курятника, 131-я серия... Наслаждаемся великолепной актерской игрой joy


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
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