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"Зенит" забил "Интеру" Спаллетти 3 потрясающих гола. Что ещё бросилось в глаза?
Лучано Спаллетти и Сергей Семак очень близко дружат и говорят друг о друге в восхищённых тонах столько, сколько не говорят в медовый месяц молодожёны. Было бы странно, если бы их команды не встретились на сборах. Автор Rusfootball.info не пожалел, что посмотрел матч с сочной вывеской «Интер» - «Зенит», состоявшийся в Пизе, и обратил внимание на старые и новые лица петербуржской команды.
На встречу против своего, можно сказать, крёстного отца в тренерском деле, Сергей Семак выставил видеоизменённый и более похожий на основной состав, чем в предыдущих матчах.
Место в воротах занял Лунёв, Нету в центре обороны заменил Иванович. Нобоа и Паредес должны были составить очень умный и пасующий центр поля без опорника, вернулся в состав и Артём Дзюба. Для тех, кто не следил за предыдущими матчами «Зенита» при Семаке: Александр Анюков в основе – это опять нормально и привычно.
Нормальны и привычны новости на официальном сайте "Зенита" о том, что игру команды транслируют в 100500 странах мира. Забавно, что пока жители 40 стран наслаждались телетрансляцией, в России матч показывали только в интернете.
Нобоа? Но плеймейкер всё равно Паредес
Концентрация диспетчеров в зенитовском центре поля зашкаливала, а вот опорника явно не хватало. Это косвенно проявилось при первом пропущенном голе, где Ригони не доработал в оборону, а Паредес не подстраховал Анюкова и дал Кандреве сорвать аплодисменты.
Тем не менее, подавляющее большинство атак начинал Паредес. Леандро хорошо справлялся с ролью и даже напоминал себя образца прошлого лета – ранней осени. Можно даже сказать, что у «Зенита» в атаке какое-то время только первый пас и получался.
Нобоа в центре поля должен добавить «Зениту» вариантов в организации атакующей игры, поскольку в чемпионате России Паредеса наверняка будут накрывать, как во второй половине прошлого сезона. Но с «Интером» Кристиан в основном занимался раздачей поперечных передач. Он забил отличный гол с подбора, но о двух равноправных плеймейкерах говорить не стоит. Зато Кристиан здорово страховал крайних защитников и демонстрировал высокое качество во всех компонентах.
Дриусси – заяц из рекламы батареек
По первым минутам Себастьян напоминал именно его – он просто не останавливался и прессинговал всё, что движется. Аналитики отмечали в предыдущих товарняках «Зенита» инертность Джорджевича в прессинге. Именно Лука выходил в стартовом составе, но если Семаку нужна прессинг-машина впереди, то Дриусси – хороший выбор. Ни о какой аргентинской лени сегодня речи не шло, на первых минутах Себастьян своим давлением поспособствовал нескольким перехватам партнёров.
Естественно, с течением времени силы покидали Дриусси. Но больше беспокоит то, что в плане командной игры и игры с мячом он пока не очень хорош. Не сказать, что он играл заметную роль в атаке, хотя дважды он неплохо понимал Дзюбу и подстраивался под его скидки. Как раз в предголевой и голевой атаке.
Набиуллин был хорош, но…
В первом тайме Эльмир действительно действовал здорово, сочетая удачную игру на опережение, грамотный выбор позиции, победы в единоборствах и интересные подключения в атаку. Набиуллин пытался найти партнёра в штрафной прострелом, а не навесом, и был близок к успеху. Передачи получались острыми.
Но во втором тайме Эльмир сделал то, что всегда в одночасье может испортить впечатление о защитнике. Во-первых, он слишком увлёкся атакой, прессингом и оставил пустым свой фланг во время контратаке, в которой «Интер» получил абсолютно липовый пенальти.
Во-вторых, левый защитник, имея за спиной свободного соперника, а перед собой – незанятого ничем Мевлю, вовремя не переключился на дальнюю штангу и оставил оппонента свободным. Претензии тут можно предъявлять и Мевле за то, что не подсказал, но крайним всё равно оказался Набиуллин.
Однако в целом экс-казанец показал, что может здорово помогать такой атакующей команде, как «Зенит». Кришито планку качества задрал, конечно, вряд ли достижимую.
Иванович заставил забыть об Икарди. А как там Анюков?
Бранислав не очень удачно съездил на чемпионат мира, где играл правого защитника, но сегодня снова играл в центре и показал, что является лучшим. Ветеран наглухо закрыл не ездившего на чемпионат мира Икарди, просто не давая ему получить мяч. Конечно, игру в обороне Семак должен выстраивать вокруг Ивановича.
Единственное, что может этому помешать – проблема правого защитника. Пока восстанавливается Маммана, «Зенит» вроде бы собирается брать центрдэфа из «Эспаньола», но было бы неудивительно, займись клуб поисками правого оборонца. Анюков бросил результативный аут (кстати, при наличии Дзюбы в штрафной и Паредеса с Нобоа на подборе это опасно для всех), держал позицию на фланге, но уже не готов совершать скоростные подключения вперёд. Сборная Франции выиграла чемпионат мира с Паваром и Эрнандесом, мало ходившими в атаку, но «Зенит» вряд ли будет отдавать владение всем подряд.
Более подходящий под такую игру Игорь Смольников вышел в перерыве, оживил ситуацию на фланге и сделал умный голевой пас на Мака. Посмотрим, сможет ли он отправиться после матча с Уругваем, один относительно успешный тайм с вопросами по обороне опасений по Смольникову не снимает.
Мак для Семака? Эрнани тоже не спешит уезжать
Хотя, может, и наоборот пытаются зарекомендовать себя перед покупателями.
Бразилец уже забивал на сборах со штрафного, а сегодня сотворил вот это.
2 совсем невыразительных удара после за такое можно простить. Также Эрнани выдал одну отличную передачу в контратаку Маку, но нельзя сказать, что при нём «Зенит» доминировал в центре поля. Скорее, наоборот, уступал, хотя в концовке за «Интер» играли уже одни пацаны. Но в любом случае Эрнани показал, что даже он может быть полезен. Другое дело, что больше такое может не залететь никогда и ждать этого бесполезно.
С Маком ситуация более интересная. Во-первых, вот.
Во-вторых, его игра – это заявка на стартовый состав. Ригони в первом тайме показал себя человеком простым: видел возможность – навешивал. Всё как учил Роберто Манчини. Не видел возможности – убирал под себя и навешивал с левой. Испытывал проблемы с обработкой мяча, порой не догонял его.
Мак сразу показал взрывную скорость, готовность обыгрывать и тащить, сделал опасный прострел, потом забил мощнейший гол, хорошо бежал, страховал партнёров в обороне. Если сравнивать Роберта и Эмилиано, то выбор очевиден. Пока аргентинец будет забрасывать штрафную «Енисея» навесами, словак попробует в неё прорваться и обострить, а то и завершить атаку самостоятельно.
На мой взгляд, изначально списывать Мака после такого мощного начала у Луческу (как и Жулиано) было лишь вредительской прихотью Манчини, которая аукнулась ему потом. Мак – хороший игрок по меркам РПЛ (теперь она никакая не РФПЛ) и Лиги Европы, а конкуренцию у Ригони конкретно в этом матче он выиграл. И дело даже не в голе.
Перестановки 2-го тайма
Вот в каком составе «Зенит» завершал матч. В скобках указана минута, на которой футболист вышел на поле. Стрелочки возле трактуются так: с выходом Кузяева Далер занял позицию под нападающим, а Шатов остался слева, но перед своей заменой Олег перешёл в центр, куда выбежал и сменивший его Оздоев. Кузяев в этой ситуации сместился налево.
Интересно, что Семак рассматривает в качестве десятки и Кузяева, и Оздоева. Однако оценить их игру тяжеловато. Концовка матча у «Зенита» получилась скомканной, хотя на фоне молодняка «Интера» можно было завладеть инициативой и добыть победу свежими силами. Но вместо этого питерцы по большей части отсиживались. Может, не хватило как раз игровых связей, нарушенных множеством замен. Против основы сине-бело-голубые играли куда активнее и успешнее.
Стоит отметить, что Луиш Нету за 25 выполнил недельную норму Александра Овечкина по силовым приёмам – человек просто рубил и крушил всех.
Наверняка многим интересно, как же сыграл Шатов. Есть впечатление, что Олег тоже ездил на чемпионат мира, но впечатление не от вдохновенной игры, как в сборной, а словно от усталости. Дриблинг, передачи, обработка мяча, скорость – всё оставляло желать лучшего. Пока Шатов не демонстрирует ни интеллекта, ни техники, ни резкости. Остаётся надеяться, что Олег всё же наберёт форму.
Артём Дзюба провёл несколько похмельный матч, но всё-таки выиграл немало единоборств. Даже на фоне такого Дзюбы Заболотный ничего не показал, лишь однажды он запустил мяч в руки Хандановичу, который сегодня даже не дёргался за выстрелами зенитовцев и просто их пропускал. За исключением удара Заболотного.
Есть ощущение, что у габаритных форвардов «Зенита» будет куда меньше работы, чем при Манчини: Семак, похоже, велит игрокам меньше навешивать и больше простреливать низом, да и верховых забросов вперёд (хотя Дзюба за них неплохо цеплялся) не так много, как при Роберто. По-старому пока продолжает играть лишь Ригони, но безнадёжных игроков на поле сегодня всё же не было. Сергей Семак должен быть рад, что в его составе нет тех, кого хочется взять и отправить куда-нибудь подальше.
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Заппа, 79), Де Врей (Раноккия, 65), Шкриньяр, Далберт, Гальярдини, Асамоа (Рорич, 77), Политано (Колидио, 77), Валеро (Эммерс, 65), Кандрева (Сальседо, 77), Икарди (Лаутаро, 65).
"Зенит": Лунёв, Анюков (Смольников, 46), Иванович (Нету, 65), Мевля, Набиулллин, Ригони (Мак, 46), Паредес (Краневиттер, 84), Нобоа (Эрнани, 65), Шатов (Оздоев, 84), Дриусси (Кузяев, 65), Дзюба (Заболотный, 65).
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
«Где Семак? Лучший тренер в мире! С Семаком все будет в полном порядке». #ИнтерЗенит pic.twitter.com/Ocaqgwtc15— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 21, 2018
На встречу против своего, можно сказать, крёстного отца в тренерском деле, Сергей Семак выставил видеоизменённый и более похожий на основной состав, чем в предыдущих матчах.
???????????#ИнтерЗенит #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/nD8lXH0arq— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 21, 2018
Место в воротах занял Лунёв, Нету в центре обороны заменил Иванович. Нобоа и Паредес должны были составить очень умный и пасующий центр поля без опорника, вернулся в состав и Артём Дзюба. Для тех, кто не следил за предыдущими матчами «Зенита» при Семаке: Александр Анюков в основе – это опять нормально и привычно.
Нормальны и привычны новости на официальном сайте "Зенита" о том, что игру команды транслируют в 100500 странах мира. Забавно, что пока жители 40 стран наслаждались телетрансляцией, в России матч показывали только в интернете.
Нобоа? Но плеймейкер всё равно Паредес
Концентрация диспетчеров в зенитовском центре поля зашкаливала, а вот опорника явно не хватало. Это косвенно проявилось при первом пропущенном голе, где Ригони не доработал в оборону, а Паредес не подстраховал Анюкова и дал Кандреве сорвать аплодисменты.
Кандрева нормальную плюшку в ворота Зенита положил ? pic.twitter.com/CpBbSPak4o— Andrei Br?tkin (@ABrytkin) July 21, 2018
Тем не менее, подавляющее большинство атак начинал Паредес. Леандро хорошо справлялся с ролью и даже напоминал себя образца прошлого лета – ранней осени. Можно даже сказать, что у «Зенита» в атаке какое-то время только первый пас и получался.
Нобоа в центре поля должен добавить «Зениту» вариантов в организации атакующей игры, поскольку в чемпионате России Паредеса наверняка будут накрывать, как во второй половине прошлого сезона. Но с «Интером» Кристиан в основном занимался раздачей поперечных передач. Он забил отличный гол с подбора, но о двух равноправных плеймейкерах говорить не стоит. Зато Кристиан здорово страховал крайних защитников и демонстрировал высокое качество во всех компонентах.
Дриусси – заяц из рекламы батареек
По первым минутам Себастьян напоминал именно его – он просто не останавливался и прессинговал всё, что движется. Аналитики отмечали в предыдущих товарняках «Зенита» инертность Джорджевича в прессинге. Именно Лука выходил в стартовом составе, но если Семаку нужна прессинг-машина впереди, то Дриусси – хороший выбор. Ни о какой аргентинской лени сегодня речи не шло, на первых минутах Себастьян своим давлением поспособствовал нескольким перехватам партнёров.
Естественно, с течением времени силы покидали Дриусси. Но больше беспокоит то, что в плане командной игры и игры с мячом он пока не очень хорош. Не сказать, что он играл заметную роль в атаке, хотя дважды он неплохо понимал Дзюбу и подстраивался под его скидки. Как раз в предголевой и голевой атаке.
Набиуллин был хорош, но…
В первом тайме Эльмир действительно действовал здорово, сочетая удачную игру на опережение, грамотный выбор позиции, победы в единоборствах и интересные подключения в атаку. Набиуллин пытался найти партнёра в штрафной прострелом, а не навесом, и был близок к успеху. Передачи получались острыми.
Но во втором тайме Эльмир сделал то, что всегда в одночасье может испортить впечатление о защитнике. Во-первых, он слишком увлёкся атакой, прессингом и оставил пустым свой фланг во время контратаке, в которой «Интер» получил абсолютно липовый пенальти.
Во-вторых, левый защитник, имея за спиной свободного соперника, а перед собой – незанятого ничем Мевлю, вовремя не переключился на дальнюю штангу и оставил оппонента свободным. Претензии тут можно предъявлять и Мевле за то, что не подсказал, но крайним всё равно оказался Набиуллин.
Entr? el ex #Racing Lautaro Martinez y a los 10 minutos de ingresar clava el empate 3-3 para #Inter pic.twitter.com/hislPl0mgr— Planeta Racing Club (@PlanetaRacing) July 21, 2018
Однако в целом экс-казанец показал, что может здорово помогать такой атакующей команде, как «Зенит». Кришито планку качества задрал, конечно, вряд ли достижимую.
Иванович заставил забыть об Икарди. А как там Анюков?
Бранислав не очень удачно съездил на чемпионат мира, где играл правого защитника, но сегодня снова играл в центре и показал, что является лучшим. Ветеран наглухо закрыл не ездившего на чемпионат мира Икарди, просто не давая ему получить мяч. Конечно, игру в обороне Семак должен выстраивать вокруг Ивановича.
Единственное, что может этому помешать – проблема правого защитника. Пока восстанавливается Маммана, «Зенит» вроде бы собирается брать центрдэфа из «Эспаньола», но было бы неудивительно, займись клуб поисками правого оборонца. Анюков бросил результативный аут (кстати, при наличии Дзюбы в штрафной и Паредеса с Нобоа на подборе это опасно для всех), держал позицию на фланге, но уже не готов совершать скоростные подключения вперёд. Сборная Франции выиграла чемпионат мира с Паваром и Эрнандесом, мало ходившими в атаку, но «Зенит» вряд ли будет отдавать владение всем подряд.
Более подходящий под такую игру Игорь Смольников вышел в перерыве, оживил ситуацию на фланге и сделал умный голевой пас на Мака. Посмотрим, сможет ли он отправиться после матча с Уругваем, один относительно успешный тайм с вопросами по обороне опасений по Смольникову не снимает.
Мак для Семака? Эрнани тоже не спешит уезжать
Хотя, может, и наоборот пытаются зарекомендовать себя перед покупателями.
Бразилец уже забивал на сборах со штрафного, а сегодня сотворил вот это.
Эрнани > Паредес pic.twitter.com/SsAnDHK8Dv— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) July 21, 2018
2 совсем невыразительных удара после за такое можно простить. Также Эрнани выдал одну отличную передачу в контратаку Маку, но нельзя сказать, что при нём «Зенит» доминировал в центре поля. Скорее, наоборот, уступал, хотя в концовке за «Интер» играли уже одни пацаны. Но в любом случае Эрнани показал, что даже он может быть полезен. Другое дело, что больше такое может не залететь никогда и ждать этого бесполезно.
С Маком ситуация более интересная. Во-первых, вот.
Браво, Роберт! ???#ИнтерЗенит #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/ND8yH6gSNW— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 21, 2018
Во-вторых, его игра – это заявка на стартовый состав. Ригони в первом тайме показал себя человеком простым: видел возможность – навешивал. Всё как учил Роберто Манчини. Не видел возможности – убирал под себя и навешивал с левой. Испытывал проблемы с обработкой мяча, порой не догонял его.
Мак сразу показал взрывную скорость, готовность обыгрывать и тащить, сделал опасный прострел, потом забил мощнейший гол, хорошо бежал, страховал партнёров в обороне. Если сравнивать Роберта и Эмилиано, то выбор очевиден. Пока аргентинец будет забрасывать штрафную «Енисея» навесами, словак попробует в неё прорваться и обострить, а то и завершить атаку самостоятельно.
На мой взгляд, изначально списывать Мака после такого мощного начала у Луческу (как и Жулиано) было лишь вредительской прихотью Манчини, которая аукнулась ему потом. Мак – хороший игрок по меркам РПЛ (теперь она никакая не РФПЛ) и Лиги Европы, а конкуренцию у Ригони конкретно в этом матче он выиграл. И дело даже не в голе.
Перестановки 2-го тайма
Вот в каком составе «Зенит» завершал матч. В скобках указана минута, на которой футболист вышел на поле. Стрелочки возле трактуются так: с выходом Кузяева Далер занял позицию под нападающим, а Шатов остался слева, но перед своей заменой Олег перешёл в центр, куда выбежал и сменивший его Оздоев. Кузяев в этой ситуации сместился налево.
Интересно, что Семак рассматривает в качестве десятки и Кузяева, и Оздоева. Однако оценить их игру тяжеловато. Концовка матча у «Зенита» получилась скомканной, хотя на фоне молодняка «Интера» можно было завладеть инициативой и добыть победу свежими силами. Но вместо этого питерцы по большей части отсиживались. Может, не хватило как раз игровых связей, нарушенных множеством замен. Против основы сине-бело-голубые играли куда активнее и успешнее.
Стоит отметить, что Луиш Нету за 25 выполнил недельную норму Александра Овечкина по силовым приёмам – человек просто рубил и крушил всех.
Наверняка многим интересно, как же сыграл Шатов. Есть впечатление, что Олег тоже ездил на чемпионат мира, но впечатление не от вдохновенной игры, как в сборной, а словно от усталости. Дриблинг, передачи, обработка мяча, скорость – всё оставляло желать лучшего. Пока Шатов не демонстрирует ни интеллекта, ни техники, ни резкости. Остаётся надеяться, что Олег всё же наберёт форму.
Артём Дзюба провёл несколько похмельный матч, но всё-таки выиграл немало единоборств. Даже на фоне такого Дзюбы Заболотный ничего не показал, лишь однажды он запустил мяч в руки Хандановичу, который сегодня даже не дёргался за выстрелами зенитовцев и просто их пропускал. За исключением удара Заболотного.
Есть ощущение, что у габаритных форвардов «Зенита» будет куда меньше работы, чем при Манчини: Семак, похоже, велит игрокам меньше навешивать и больше простреливать низом, да и верховых забросов вперёд (хотя Дзюба за них неплохо цеплялся) не так много, как при Роберто. По-старому пока продолжает играть лишь Ригони, но безнадёжных игроков на поле сегодня всё же не было. Сергей Семак должен быть рад, что в его составе нет тех, кого хочется взять и отправить куда-нибудь подальше.
Товарищеский матч
"Интер" – "Зенит" 3:3
Голы: Кандрева, 16, Икарди, 50 (пен), Лаутаро, 75 - Нобоа, 27, Мак, 64, Эрнани, 73.
"Интер" – "Зенит" 3:3
Голы: Кандрева, 16, Икарди, 50 (пен), Лаутаро, 75 - Нобоа, 27, Мак, 64, Эрнани, 73.
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Заппа, 79), Де Врей (Раноккия, 65), Шкриньяр, Далберт, Гальярдини, Асамоа (Рорич, 77), Политано (Колидио, 77), Валеро (Эммерс, 65), Кандрева (Сальседо, 77), Икарди (Лаутаро, 65).
"Зенит": Лунёв, Анюков (Смольников, 46), Иванович (Нету, 65), Мевля, Набиулллин, Ригони (Мак, 46), Паредес (Краневиттер, 84), Нобоа (Эрнани, 65), Шатов (Оздоев, 84), Дриусси (Кузяев, 65), Дзюба (Заболотный, 65).
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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