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Ивелин Попов может перейти в турецкий "Бурсаспор"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов попал в сферу интересов "Бурсаспора", утверждает Transfer Merkezi.

Попов уже выступал в чемпионате Турции в составе "Газиантепспора" с 2010 по 2012 год. В "Спартаке" 30-летний болгарин играет с 2015 года.
Теги: Попов Спартак Трансферы
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