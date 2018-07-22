Ивелин Попов может перейти в турецкий "Бурсаспор"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов попал в сферу интересов "Бурсаспора", утверждает Transfer Merkezi.Попов уже выступал в чемпионате Турции в составе "Газиантепспора" с 2010 по 2012 год. В "Спартаке" 30-летний болгарин играет с 2015 года.