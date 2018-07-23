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Андрей Червиченко: Кутепов? Большие клубы не делают эмоциональные покупки, как наши
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мыслями о возможном переходе защитника красно-белых Ильи Кутепова в один из европейских клубов.
"Большие, серьёзные клубы не делают эмоциональные покупки подобно нашим. Отечественные клубы готовы сразу купить игрока, который выстрелил в одном-двух матчах, и отвалить пять миллионов. На Западе все привыкли хорошо считать деньги. Если Кутепов кому-то интересен, то его игру на чемпионате мира тщательно проанализируют. На мундиале он сыграл блестяще, но рядом был Игнашевич, а вся сборная была единым целом. В игре за «Спартак» Илье доставалось много пинков и упрёков. При переходе в другой клуб будут смотреть на карьеру в целом, а там не всё так ярко. Вряд ли Кутепов сейчас куда-то уйдёт – потенциальные покупатели наверняка захотят ещё посмотреть на него.
А в "Спартаке" снова будут проблемы: метания с составом, полное недоверие после одной ошибки. Легионеру будут доверять даже после того, как он 10 раз насрёт, а нашему игроку даже пару ошибок не простят. Но эта история многолетняя, в ней ничего нового нет. Я думаю, всё зависит от того, насколько большое доверие будет у Кутепова. Если Каррере и товарищам надо будет загрузить пару итальянских неликвидов в оборону, то Илья снова останется без практики – опять какие-нибудь шуты из итальянского чемпионата будут радовать болельщиков соперников "Спартака", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
"Большие, серьёзные клубы не делают эмоциональные покупки подобно нашим. Отечественные клубы готовы сразу купить игрока, который выстрелил в одном-двух матчах, и отвалить пять миллионов. На Западе все привыкли хорошо считать деньги. Если Кутепов кому-то интересен, то его игру на чемпионате мира тщательно проанализируют. На мундиале он сыграл блестяще, но рядом был Игнашевич, а вся сборная была единым целом. В игре за «Спартак» Илье доставалось много пинков и упрёков. При переходе в другой клуб будут смотреть на карьеру в целом, а там не всё так ярко. Вряд ли Кутепов сейчас куда-то уйдёт – потенциальные покупатели наверняка захотят ещё посмотреть на него.
А в "Спартаке" снова будут проблемы: метания с составом, полное недоверие после одной ошибки. Легионеру будут доверять даже после того, как он 10 раз насрёт, а нашему игроку даже пару ошибок не простят. Но эта история многолетняя, в ней ничего нового нет. Я думаю, всё зависит от того, насколько большое доверие будет у Кутепова. Если Каррере и товарищам надо будет загрузить пару итальянских неликвидов в оборону, то Илья снова останется без практики – опять какие-нибудь шуты из итальянского чемпионата будут радовать болельщиков соперников "Спартака", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
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