A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" ищет стажера в медиа-департамент

"Зенит" начал поиски стажера в редакцию клубных социальных сетей, об этом рассказал директор по новым медиа питерского клуба Егор Крецан.

"Маленькое объявление для больших мечтателей: мы ищем стажера. В ближайших планах – очередное покорение мира, без помощника мы не справимся.

Юный герой (или героиня) нужен в редакцию клубных медиа, соответственно, предполагается, что это либо гуманитарий, либо тот, кто умело себя за него выдает.

Наш идеальный кандидат:

а) Умеет искать информацию и придавать ей форму текстов, твитов, кэпшнов и четверостиший (то есть надо хорошо писать по-русски).

б) Разбирается в футболе. Отлично – если знает, за что мужики уважают Валерия Климова, неплохо – если может объяснить разницу между 433 и 352, потянет – если понимает, почему "Зенит-Арена" и «Санкт-Петербург» не одно и то же.

в) Не боится придумывать и объяснять свои идеи.

г) Понимает, как устроен интернет.

Отдельно мы поприветствуем умение фотографировать, делать гифки, монтировать видео и вообще любые таланты визуализации чего бы то ни было.

Что мы обещаем:

а) Полное погружение в разные рабочие процессы.

б) Бесценный опыт.

в) Возможность увидеть на матчи на лучшем стадионе изнутри (и тренировки на лучшей базе).

г) Разные нематериальные бонусы.

д) Прочее.

Кому не стоит беспокоиться:

а) Тем, кто вообще-то за другие цвета, но почему бы и не переобуться.

б) Тем, кто никогда не делал медиа ни в каком виде (личный инстаграм/твиттер считаются).

в) Тем, кто регулярно обновляет свои страницы в одноклассниках и гугл-плюсе.

г) Тем, у кого уже есть работа, а у нас он хочет провести отпуск.

Пишите на tema@fc-zenit.ru небольшой рассказ о себе, получайте в ответ тестовое задание и присоединяйтесь к нам уже в августе", – написал Крецан.
Теги: Зенит
Сегодня, 22:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Значит, Орлов не прокатывает...


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.