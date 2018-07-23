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"Зенит" ищет стажера в медиа-департамент
"Зенит" начал поиски стажера в редакцию клубных социальных сетей, об этом рассказал директор по новым медиа питерского клуба Егор Крецан.
"Маленькое объявление для больших мечтателей: мы ищем стажера. В ближайших планах – очередное покорение мира, без помощника мы не справимся.
Юный герой (или героиня) нужен в редакцию клубных медиа, соответственно, предполагается, что это либо гуманитарий, либо тот, кто умело себя за него выдает.
Наш идеальный кандидат:
а) Умеет искать информацию и придавать ей форму текстов, твитов, кэпшнов и четверостиший (то есть надо хорошо писать по-русски).
б) Разбирается в футболе. Отлично – если знает, за что мужики уважают Валерия Климова, неплохо – если может объяснить разницу между 433 и 352, потянет – если понимает, почему "Зенит-Арена" и «Санкт-Петербург» не одно и то же.
в) Не боится придумывать и объяснять свои идеи.
г) Понимает, как устроен интернет.
Отдельно мы поприветствуем умение фотографировать, делать гифки, монтировать видео и вообще любые таланты визуализации чего бы то ни было.
Что мы обещаем:
а) Полное погружение в разные рабочие процессы.
б) Бесценный опыт.
в) Возможность увидеть на матчи на лучшем стадионе изнутри (и тренировки на лучшей базе).
г) Разные нематериальные бонусы.
д) Прочее.
Кому не стоит беспокоиться:
а) Тем, кто вообще-то за другие цвета, но почему бы и не переобуться.
б) Тем, кто никогда не делал медиа ни в каком виде (личный инстаграм/твиттер считаются).
в) Тем, кто регулярно обновляет свои страницы в одноклассниках и гугл-плюсе.
г) Тем, у кого уже есть работа, а у нас он хочет провести отпуск.
Пишите на tema@fc-zenit.ru небольшой рассказ о себе, получайте в ответ тестовое задание и присоединяйтесь к нам уже в августе", – написал Крецан.
"Маленькое объявление для больших мечтателей: мы ищем стажера. В ближайших планах – очередное покорение мира, без помощника мы не справимся.
Юный герой (или героиня) нужен в редакцию клубных медиа, соответственно, предполагается, что это либо гуманитарий, либо тот, кто умело себя за него выдает.
Наш идеальный кандидат:
а) Умеет искать информацию и придавать ей форму текстов, твитов, кэпшнов и четверостиший (то есть надо хорошо писать по-русски).
б) Разбирается в футболе. Отлично – если знает, за что мужики уважают Валерия Климова, неплохо – если может объяснить разницу между 433 и 352, потянет – если понимает, почему "Зенит-Арена" и «Санкт-Петербург» не одно и то же.
в) Не боится придумывать и объяснять свои идеи.
г) Понимает, как устроен интернет.
Отдельно мы поприветствуем умение фотографировать, делать гифки, монтировать видео и вообще любые таланты визуализации чего бы то ни было.
Что мы обещаем:
а) Полное погружение в разные рабочие процессы.
б) Бесценный опыт.
в) Возможность увидеть на матчи на лучшем стадионе изнутри (и тренировки на лучшей базе).
г) Разные нематериальные бонусы.
д) Прочее.
Кому не стоит беспокоиться:
а) Тем, кто вообще-то за другие цвета, но почему бы и не переобуться.
б) Тем, кто никогда не делал медиа ни в каком виде (личный инстаграм/твиттер считаются).
в) Тем, кто регулярно обновляет свои страницы в одноклассниках и гугл-плюсе.
г) Тем, у кого уже есть работа, а у нас он хочет провести отпуск.
Пишите на tema@fc-zenit.ru небольшой рассказ о себе, получайте в ответ тестовое задание и присоединяйтесь к нам уже в августе", – написал Крецан.
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