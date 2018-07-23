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Антон Шунин: в следующем сезоне хотелось бы отмечать победы на своём стадионе

Голкипер "Динамо" Антон Шунин на традиционной встрече с болельщиками обратился к поклонникам московского клуба.

"Хотелось бы вам сказать спасибо, что вы с нами, что помогаете нам. Последний матч со "Спартаком" был незабываемым. Хочу пожелать нам всем, чтобы в следующем сезоне мы выступали на своём стадионе и отмечали свои победы на своём стадионе. Наша команда будет так же сражаться и радовать глаз", - цитирует Шунина "Чемпионат.сом".
Теги: Шунин Динамо
Вчера, 23:45
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№1 Написал: denismaiorov (Сегодня, 00:00) #
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Регистрация: 23.07.2018 [жалоба]
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