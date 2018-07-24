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Мостовой: Зобнин неплох, но таких, как он, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах спартаковца Романа Зобнина уехать в зарубежный чемпионат.

"Таких, как Зобнин, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек. Это рабочие лошадки, которые трудятся на команду, выполняя всю черновую работу. Но, чтобы играть в ведущем европейском чемпионате, нужно чем-то нестандартным выделяться.

Зобнин, в моём представлении, хороший игрок середины поля, но не более того. Надо забивать как минимум по 10 мячей за сезон, а у него с этим проблемы. Не того он плана игрок", - сказал Мостовой.

Спорт уик-энд
Теги: Зобнин Мостовой
Сегодня, 10:48
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(1)
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Ну не знаю... что-то он путает лиги.
Чтобы у нас центральные хавы забивали по 10 мячей за сезон, надо изменить вообще стиль всего чемпионата. У нас выдающимся результатом для напов считается 15 мячей, а тут для центрального 10 типа норма для Мостового. Фигня.
То, что Зобнин стабильно играет в каждом матче, проведя всего полтора сезона в Спартаке и только начав в сборной, это уже говорит о его высоком классе (для нашего первенства). А если он ещё и хотя бы 5-7 забивать будет, то в ЧР он станет просто мега-звездой.


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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:01) #
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online

soglasen/ s nim. na danni moment da
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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