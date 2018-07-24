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Мостовой: Зобнин неплох, но таких, как он, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах спартаковца Романа Зобнина уехать в зарубежный чемпионат.
"Таких, как Зобнин, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек. Это рабочие лошадки, которые трудятся на команду, выполняя всю черновую работу. Но, чтобы играть в ведущем европейском чемпионате, нужно чем-то нестандартным выделяться.
Зобнин, в моём представлении, хороший игрок середины поля, но не более того. Надо забивать как минимум по 10 мячей за сезон, а у него с этим проблемы. Не того он плана игрок", - сказал Мостовой.
Спорт уик-энд
"Таких, как Зобнин, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек. Это рабочие лошадки, которые трудятся на команду, выполняя всю черновую работу. Но, чтобы играть в ведущем европейском чемпионате, нужно чем-то нестандартным выделяться.
Зобнин, в моём представлении, хороший игрок середины поля, но не более того. Надо забивать как минимум по 10 мячей за сезон, а у него с этим проблемы. Не того он плана игрок", - сказал Мостовой.
Спорт уик-энд
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