Мостовой: Зобнин неплох, но таких, как он, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах спартаковца Романа Зобнина уехать в зарубежный чемпионат."Таких, как Зобнин, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек. Это рабочие лошадки, которые трудятся на команду, выполняя всю черновую работу. Но, чтобы играть в ведущем европейском чемпионате, нужно чем-то нестандартным выделяться.Зобнин, в моём представлении, хороший игрок середины поля, но не более того. Надо забивать как минимум по 10 мячей за сезон, а у него с этим проблемы. Не того он плана игрок", - сказал Мостовой.