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Сергей Игнашевич: новой обороне ЦСКА нужно дать время сыграться

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, завершивший карьеру, дал совет новым центральным защитникам клуба.

"Видно, что Магнуссон с Черновым пока не очень согласованно действуют. Не хватает им взаимопонимания.

Может, это потому, что один не говорит по-русски, а второй не очень хорошо разговаривает по-английски. У Хердюра только первая неделя тренировок, и еще нужно сыграться.

Мой совет – им нужно больше общаться, как и другим центральным защитникам. Нужно работать и налаживать взаимодействия. Со временем все это придет", – сказал Игнашевич.

Ютуб-канал ФК ЦСКА
Теги: Игнашевич ЦСКА Магнуссон Чернов
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