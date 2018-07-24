На новом канале "Матч! Премьер" не будет рекламы, цена подписки - 219 рублей в месяц

Новый телеканал "Матч! Премьер" будет показывать все матчи российской премьер-лиги, Кубка России, товарищеские матчи клубов РПЛ в межсезонье, а также обзоры топ-5 европейских чемпионатов.Стоимость подписки на телеканал на один месяц составит 219 рублей. Он начнет вещание с 28 июля.На "Матч! Премьере" не будет привычной рекламы. Будут использованы только рекламные интеграции, а также спонсорские проекты. Внедрение привычных видеоблоков рекламы не планируется.