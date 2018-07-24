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На новом канале "Матч! Премьер" не будет рекламы, цена подписки - 219 рублей в месяц

Новый телеканал "Матч! Премьер" будет показывать все матчи российской премьер-лиги, Кубка России, товарищеские матчи клубов РПЛ в межсезонье, а также обзоры топ-5 европейских чемпионатов.

Стоимость подписки на телеканал на один месяц составит 219 рублей. Он начнет вещание с 28 июля.

На "Матч! Премьере" не будет привычной рекламы. Будут использованы только рекламные интеграции, а также спонсорские проекты. Внедрение привычных видеоблоков рекламы не планируется.

Sports.ru
Теги: Матч-ТВ
Сегодня, 13:57
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14
(2)
№14 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 15:17) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чё раскудахтались? Не нравится - не покупайте пакет и не смотрите, делов то.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
№13 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Рубин»
Что показывать там будут? Опять только наш зрелищный ЧР?
Может пора уже разбавить топовыми футбольными событиями других стран? Жалко платить за пару интересных матчей в неделю. Большинство игр ну не реально же смотреть.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: stepanmlc
сопка рулит )

Сейчас и флэш-трансляции вполне нормального качества.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
Кто-то понял смысл последнего абзаца?

будут рекламные вставки, чего непонятно. Ну, типа не будет одной - по 5-6 минут как сейчас, а будет много, но искрометно-увесисто, по 15-20 секунд... как в НХЛ...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: Батька (Сегодня, 14:44) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: RenarTickle
Кто-то понял смысл последнего абзаца?

Типа будет реклама во время разговоров .... типа говорят о футболе а потом спрашивает а что у тебя такие волосы хорошее, а тот типа на ушко по секрету так это шампунь такой новый крутой ЦСКОВСКАЯсила (или Лошадинная сила) и все вай вай вай как круто .... а где купить ? и так далее ...

Сегодня езал догнать тебя не мог что за топливо ты льешь, где ты заправляешься - ГАЗПРОММЯСНЕФТЬ .... о круто и карту дают и то и се ...

в общем такой брел будут нести весь эфир ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№9 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 14:34) #
  • +4
  •  (4)

Наш футбол тоже раньше без рекламы был.
Регистрация: 27.01.2009 [жалоба]
№8 Написал: Fen (Сегодня, 14:15) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Лиги Чемпионов нет. Лиги Европы нет. Нет и матчей между сборными стран. ФНЛ нет. Матчи иных чемпионатов только в обзоре. Рекламы как бы нет, но как бы есть. Хочется ли воспользоваться таким предложением? Мне - нет, каждый решает для себя. Можно предположить, что туда хотят загнать фанов отечественных команд - не - грандов, которые не показывают стабильно на общероссийском телевидении. Преимущества в конкуренции с пиратскими трансляциями - а хз, без комментариев.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№7 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:14) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: stepanmlc
сопка рулит )

По ходу Гавр минусанул)

Цитата: RenarTickle
Кто-то понял смысл последнего абзаца? flushed

Видимо вместо обычной рекламы будут висеть рекламные баннеры как на сайтах по периметру все время laughing
И маленький экранчик с футболом посередине.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:12) #
  • +4
  •  (4)

Все начинается за здравие...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 14:12) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
Кто-то понял смысл последнего абзаца? flushed

Объясняю: врезок рекламных роликов не будет. Просто 80 минут матча Чердак будет визжать - а еще бы нам хотелось бы поблагодарить фирму "болотные прокладки" - давний спонсор дерматч-тв! Болотные прокладки - будь как мы, впитывай больше нас! И так все время... А рекламы типа нет. В перерыве на 15 минут - конкурс викторин "придумай слово на букву Г! Вариант первый - Газпром!"


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Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:09) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
сопка рулит )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:08) #
  • 0
  •  (4)

Не слишком ли дорого?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:07) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кто-то понял смысл последнего абзаца? flushed
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:00) #
  • +1
  •  (3)
online

Круто !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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