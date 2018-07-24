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"Краснодар" расторг контракт с Ренатом Янбаевым

Защитник "Краснодара" Ренат Янбаев покинул клуб.

Контракт с 34-летним россиянином был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Янбаев сыграл за "быков" три матча.

ФК "Краснодар"
Теги: Янбаев Краснодар
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