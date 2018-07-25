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Клуб «30+». 9 игроков, которых «Монако» продал дороже, чем купил Головина
Российскому новичку команды Леонарду Жардима есть на кого равняться: если круто играть за «Монако», «Челси» и другие топ-клубы от тебя никуда не денутся, а монегаски на этом хорошо заработают. И не только они, ведь ЦСКА получит процент со следующей продажи. Rusfootball.info приводит доказательства того, что русские (в лице Вадима Васильева и Дмитрия Рыболовлева) умеют работать на экспорт.
Российский футбол и бизнес, российский футбол и заработок – понятия несовместимые. Так казалось и в момент приобретения Дмитрием Рыболовлевым «Монако». Очередной русский олигарх, который будет сорить деньгами за границей на благо тамошним командам. Поначалу всё так и было – 45 за Хамеса (тогда это были совсем другие 45 миллионов), 43 за Фалькао, 25 за Моутинью, 20 за Кондогбия, 10 за, прости господи, Ласина Траоре.
Но всё закончилось очень быстро. Хамес и Фалькао покинули команду уже в следующем сезоне. Рыболовлев больше не горел желанием вбухивать средства в клуб из элитарного княжества. В России такая смена настроения владельца приводит к тому, что клуб потом мечется между разными лигами, а его молодёжка не может вылететь на матч из-за нехватки денег на билеты.
Но благодаря работе вице-президента Вадима Васильева, селекционного отдела и потрясающе работающего с молодёжью Леонарду Жардима «Монако» быстро превратился из денежного мешка в отличный бизнес-проект с достижением, которое до сих пор не покорилось «ПСЖ», несмотря на все траты.
Такая у «Монако» судьба – продавать крутых игроков. Только когда-то монегаски продавали будущего обладателя Джорджа Веа в «ПСЖ» за 6.5 миллионов евро, Тьерри Анри – за 12, а уже в текущем тысячелетии Давида Трезеге за 23, Эммануэля Адебайора за 10, Патриса Эвра за 8, Майкона за 7, Яя Туре за 9. У Васильева и Рыболовлева суммы отличаются даже количеством цифр.
Жоффре Кондогбия (22 года на момент перехода) – 36 миллионов от «Интера»
Если бы Поль Погба был постарше, Жоффре на заре карьеры вполне могли бы называть вторым Погба. Ну копия: темнокожий худощавый француз с ростом 188, играющий в центре поля. Рыболовлев не пожалел 20 миллионов за лидера полузащиты «Севильи», а уже через год перепродал в «Интер» за 36.
Сейчас Кондогбия вернулся в Испании, где выступает за «Валенсию», а в «Интере» он запомнился прежде всего этим шедевром.
Тьему Бакайоко (22 года) – 40 миллионов от «Челси»
После великолепной лигочемпионской кампании, которая была бы невозможна без мощного опорника, в «Челси» решили, что могут легко отпустить Неманью Матича и заменить его на Бакайоко. В принципе, Головин мог стать конкурентом Тьему, если бы решился на переход в «Челси».
И конкретно у него конкуренцию мог бы выиграть – в футболе Сарри позицию опорника (а точнее оттянутого плеймейкера) займёт Жоржиньо, что влечёт за собой трудности даже для Нголо Канте. Появились сообщения, что Бакайоко вообще не нужен Сарри и может отправиться в «Севилью».
В общем, Александру нужно много работать, чтобы через пару лет приехать в «Челси» более готовым к основе, хотя и Бакайоко часто появлялся с первых минут. Другое дело, что по ходу неудачного сезона он ей не очень помог. Зато он здорово подсобил «Монако», за 3 сезона принеся огромную пользу и 32 миллиона чистой трансферной прибыли после перехода из «Ренна».
Фабиньо (24 года) – 45 миллионов от «Ливерпуля»
Лето 2015-го получилось для «Монако» богатым по количеству покупок, но не по суммам. «Риу Аве» получил за бразильца 6 миллионов евро (впрочем, для португальцев это, наверное, больше половины бюджета). Хотя в «Монако» Фабиньо перебрался ещё в 2013-м на правах аренды. По сути, от «Риу Аве» требовалось только заметить его, привезти из Бразилии, отдать на воспитание в хорошие руки и получить деньги.
В отличие от большинства партнёров, бывший правый защитник, ставший лидером полузащиты «Монако», пересидел после феерии 2017 года ещё сезон, а только потом отправился в Англию. Пожалуй, из продажи мотора команды, которого в какой-то степени должен будет заменить Головин, «Монако» мог выжать больше денег. Но зато Фабиньо помог команде снова попасть в Лигу чемпионов, оставшись после ухода доброй половины коллектива.
Бернарду Силва (22 года) – 50 миллионов от «Манчестер Сити»
Так потихоньку мы покрыли половину английского топ-6, и это не предел. Маленький португалец принёс нам много боли, когда на 88 минуте матча в Москве не дал Акинфееву прервать знаменитую серию. Да и вообще по ходу того легендарного сезона он кому только не доставил бед…
В ранних версиях Football Manager (в районе 15-го года, когда «Монако» за 15 миллионов забрал его из «Бенфики») Бернарду к 2020 году вырастал в игрока уровня «Золотого мяча». Но сначала ему нужно стать игроком основы «Сити». Впрочем, пока беспокоиться не о чем: аналитики отмечают, что все новички команды провели средний сезон – по-настоящему раскрываются игроки на второй сезон работы с Гвардиолой.
Бенжамен Менди (22 года) – 57 миллионов евро от «Манчестер Сити»
Гвардиоле нужно было обязательно усилить позиции крайних защитников, поэтому за Менди денег не пожалели и сделали его самым дорогим защитником в истории. Кстати, за год до этого трансфера «Монако» также укреплял сразу оба фланга обороны и забрал Менди из «Марселя» за 13 миллионов.
Средства шейха Мансура отбиваться начнут разве что в следующем сезоне – этот Бенжамен провёл на трибуне, в раздевалке, в тренажёрке и, конечно же, в соцсетях. Несмотря на тяжёлую травму, Менди не давал забыть о себе ни на неделю, постоянно разрывая твиттер и инстаграм шутками и смешными видосиками. Менди обожает партнёров, а они – его.
Понятно, почему Дешам всё равно взял Менди на чемпионат мира – кажется, для создания атмосферы в команде на мундиаль ездил не только Владимир Габулов.
Антони Марсьяль (19 лет) – 60 миллионов от «Манчестер Юнайтед»
И это только базовая стоимость, учтённая на Transfermarkt. Помним, что сумма сделка могла достигнуть и, наверное, достигла 80 миллионов.
Если Мбаппе в составе «Монако» блистал, то Марсьяль сверкнул. Но так ярко, что превратившийся в денежный мешок великий клуб, пытаясь вернуть былое величие, не пожалел таких денег на паренька, который имел совсем не впечатляющую статистику (примерно 1 гол за 5 матчей).
Тем не менее, «Лион» здорово промахнулся, отпустив Антони за 5 миллионов, даже если бонусы включали процент со следующей продажи. За 2 года в «Монако» Марсьяль забил чуть более десятка мячей, но стал могильщиком «Арсенала» в 1/8 Лиги чемпионов и уехал в Англию, где в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром очень слабого «Юнайтед». А потом пришёл Жозе Моуринью – и за победой соотечественников на чемпионате мира вечно грустный Марсьяль смотрел по телевизору.
Тома Лемар (22 года) – 70 миллионов евро от «Атлетико»
Ну наконец-то закончились английские гранды! «Атлетико» не приучил нас к колоссальным тратам, но этот трансфер стал не только усилением состава, но и фактором его сохранения. Антуан Гризманн решил не переходить в «Барселону», поскольку его нынешний клуб доказал ему самые высокие амбиции и готовность бороться за трофеи в том числе и приобретением ещё одного чемпиона мира. Сидибе, говорят, на подходе.
Как и Фабиньо, Лемар мог уйти ещё прошлым летом, причём за большие деньги – применительно к английским клубам называлась цифра в 90 миллионов. Но Лемар остался, помог занять второе место, стал чемпионом мира и готов к новому вызову. В 2015 году для него таковым был «Монако», куда он перешёл из «Кана» за 4 миллиона евро.
Хамес Родригес (23 года) – 75 миллионов от «Реала»
До недавнего времени лучшими экспортёрами Европы были как раз португальские клубы: «Порту» считал, что продажа Хамеса за 45 миллионов + Моутинью за 25 – отличная сделка. Может, оно и так, да вот «Монако» показал, что можно ещё лучше.
Конечно, Хамес был лидером «Монако», сделал много хорошего по ходу своего единственного сезона в «Монако», но «Реал» взял его не за это. Во-первых, Родригес провёл великолепный чемпионат мира, став лучшим снайпером турнира, хотя его сборная не прошла далеко, а сам он не являлся нападающим.
Во-вторых, а, может, и в главных – Хамес великолепно соответствовал роли нового Роналду. Из этого красавчика можно было сделать звезду рекламы, но для этого нужно было стать звездой футбола, чего колумбиец не добился. Да, играть за «Баварию» и забивать в полуфинале Лиги чемпионов – круто, но никакого нового Криштиану из него не получилось.
Киллиан Мбаппе (18 лет) – 135 миллионов евро от «ПСЖ»
А вот из этого парня вполне может получиться. И, возможно, парижане заплатили за него больше, чем указано на Transfermarkt, но какой бы ни была сумма, пожалеть они не должны.
О нынешнем Мбаппе в последнее время говорилось очень много, да вы и сами всё видели на чемпионате мира. Остаётся только порадоваться, что первые большие шаги этого паренька в футболе мы с вами застали. Здесь заслуга «Монако» в том, что они его заметили и уговорили остаться. О уникальным доверии к молодым говорить не стоит - уж слишком Киллиан талантлив, шанс бы дали везде.
Помню, я был немножко ошарашен, когда по ходу одного из матчей Лиги 1 комментатор рассказал об отце Мбаппе, который пришёл в клуб и спросил, с какого его сын не играет? Понимаете, 17-летний пацан, по его мнению, должен играть в основе клуба, который всех рвёт, за который исправно забивают Фалькао и Валер Жермен. Поначалу показалось, что это типичная для афроамериканцев (хотя тут скорее стоит говорить об афрофранцузах) история об излишней самоуверенности и свалившихся деньгах.
Но ничего подобного! Мбаппе превосходил ожидания каждым выходом на замену, быстро отвоевал место в старте и показал, что даже в 18 лет можно рвать (почти) всех в Лиге чемпионов! При этом сам Киллиан до сих пор остаётся скромным воспитанным адекватным парнем, хотя является тем, на кого на самом деле стоит делать ставку «ПСЖ», пусть за Неймара и заплатили больше.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Российский футбол и бизнес, российский футбол и заработок – понятия несовместимые. Так казалось и в момент приобретения Дмитрием Рыболовлевым «Монако». Очередной русский олигарх, который будет сорить деньгами за границей на благо тамошним командам. Поначалу всё так и было – 45 за Хамеса (тогда это были совсем другие 45 миллионов), 43 за Фалькао, 25 за Моутинью, 20 за Кондогбия, 10 за, прости господи, Ласина Траоре.
Но всё закончилось очень быстро. Хамес и Фалькао покинули команду уже в следующем сезоне. Рыболовлев больше не горел желанием вбухивать средства в клуб из элитарного княжества. В России такая смена настроения владельца приводит к тому, что клуб потом мечется между разными лигами, а его молодёжка не может вылететь на матч из-за нехватки денег на билеты.
Но благодаря работе вице-президента Вадима Васильева, селекционного отдела и потрясающе работающего с молодёжью Леонарду Жардима «Монако» быстро превратился из денежного мешка в отличный бизнес-проект с достижением, которое до сих пор не покорилось «ПСЖ», несмотря на все траты.
Такая у «Монако» судьба – продавать крутых игроков. Только когда-то монегаски продавали будущего обладателя Джорджа Веа в «ПСЖ» за 6.5 миллионов евро, Тьерри Анри – за 12, а уже в текущем тысячелетии Давида Трезеге за 23, Эммануэля Адебайора за 10, Патриса Эвра за 8, Майкона за 7, Яя Туре за 9. У Васильева и Рыболовлева суммы отличаются даже количеством цифр.
Жоффре Кондогбия (22 года на момент перехода) – 36 миллионов от «Интера»
Если бы Поль Погба был постарше, Жоффре на заре карьеры вполне могли бы называть вторым Погба. Ну копия: темнокожий худощавый француз с ростом 188, играющий в центре поля. Рыболовлев не пожалел 20 миллионов за лидера полузащиты «Севильи», а уже через год перепродал в «Интер» за 36.
Сейчас Кондогбия вернулся в Испании, где выступает за «Валенсию», а в «Интере» он запомнился прежде всего этим шедевром.
Тьему Бакайоко (22 года) – 40 миллионов от «Челси»
После великолепной лигочемпионской кампании, которая была бы невозможна без мощного опорника, в «Челси» решили, что могут легко отпустить Неманью Матича и заменить его на Бакайоко. В принципе, Головин мог стать конкурентом Тьему, если бы решился на переход в «Челси».
И конкретно у него конкуренцию мог бы выиграть – в футболе Сарри позицию опорника (а точнее оттянутого плеймейкера) займёт Жоржиньо, что влечёт за собой трудности даже для Нголо Канте. Появились сообщения, что Бакайоко вообще не нужен Сарри и может отправиться в «Севилью».
В общем, Александру нужно много работать, чтобы через пару лет приехать в «Челси» более готовым к основе, хотя и Бакайоко часто появлялся с первых минут. Другое дело, что по ходу неудачного сезона он ей не очень помог. Зато он здорово подсобил «Монако», за 3 сезона принеся огромную пользу и 32 миллиона чистой трансферной прибыли после перехода из «Ренна».
Фабиньо (24 года) – 45 миллионов от «Ливерпуля»
Лето 2015-го получилось для «Монако» богатым по количеству покупок, но не по суммам. «Риу Аве» получил за бразильца 6 миллионов евро (впрочем, для португальцев это, наверное, больше половины бюджета). Хотя в «Монако» Фабиньо перебрался ещё в 2013-м на правах аренды. По сути, от «Риу Аве» требовалось только заметить его, привезти из Бразилии, отдать на воспитание в хорошие руки и получить деньги.
В отличие от большинства партнёров, бывший правый защитник, ставший лидером полузащиты «Монако», пересидел после феерии 2017 года ещё сезон, а только потом отправился в Англию. Пожалуй, из продажи мотора команды, которого в какой-то степени должен будет заменить Головин, «Монако» мог выжать больше денег. Но зато Фабиньо помог команде снова попасть в Лигу чемпионов, оставшись после ухода доброй половины коллектива.
Бернарду Силва (22 года) – 50 миллионов от «Манчестер Сити»
Так потихоньку мы покрыли половину английского топ-6, и это не предел. Маленький португалец принёс нам много боли, когда на 88 минуте матча в Москве не дал Акинфееву прервать знаменитую серию. Да и вообще по ходу того легендарного сезона он кому только не доставил бед…
В ранних версиях Football Manager (в районе 15-го года, когда «Монако» за 15 миллионов забрал его из «Бенфики») Бернарду к 2020 году вырастал в игрока уровня «Золотого мяча». Но сначала ему нужно стать игроком основы «Сити». Впрочем, пока беспокоиться не о чем: аналитики отмечают, что все новички команды провели средний сезон – по-настоящему раскрываются игроки на второй сезон работы с Гвардиолой.
Бенжамен Менди (22 года) – 57 миллионов евро от «Манчестер Сити»
Гвардиоле нужно было обязательно усилить позиции крайних защитников, поэтому за Менди денег не пожалели и сделали его самым дорогим защитником в истории. Кстати, за год до этого трансфера «Монако» также укреплял сразу оба фланга обороны и забрал Менди из «Марселя» за 13 миллионов.
Средства шейха Мансура отбиваться начнут разве что в следующем сезоне – этот Бенжамен провёл на трибуне, в раздевалке, в тренажёрке и, конечно же, в соцсетях. Несмотря на тяжёлую травму, Менди не давал забыть о себе ни на неделю, постоянно разрывая твиттер и инстаграм шутками и смешными видосиками. Менди обожает партнёров, а они – его.
Find someone who loves you as much as I love @DeBruyneKev ????— Benjamin Mendy ???? (@benmendy23) December 16, 2017
thx @SFR_Sport pic.twitter.com/D9y876Qm6M
Понятно, почему Дешам всё равно взял Менди на чемпионат мира – кажется, для создания атмосферы в команде на мундиаль ездил не только Владимир Габулов.
Антони Марсьяль (19 лет) – 60 миллионов от «Манчестер Юнайтед»
И это только базовая стоимость, учтённая на Transfermarkt. Помним, что сумма сделка могла достигнуть и, наверное, достигла 80 миллионов.
Если Мбаппе в составе «Монако» блистал, то Марсьяль сверкнул. Но так ярко, что превратившийся в денежный мешок великий клуб, пытаясь вернуть былое величие, не пожалел таких денег на паренька, который имел совсем не впечатляющую статистику (примерно 1 гол за 5 матчей).
Тем не менее, «Лион» здорово промахнулся, отпустив Антони за 5 миллионов, даже если бонусы включали процент со следующей продажи. За 2 года в «Монако» Марсьяль забил чуть более десятка мячей, но стал могильщиком «Арсенала» в 1/8 Лиги чемпионов и уехал в Англию, где в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром очень слабого «Юнайтед». А потом пришёл Жозе Моуринью – и за победой соотечественников на чемпионате мира вечно грустный Марсьяль смотрел по телевизору.
Тома Лемар (22 года) – 70 миллионов евро от «Атлетико»
Ну наконец-то закончились английские гранды! «Атлетико» не приучил нас к колоссальным тратам, но этот трансфер стал не только усилением состава, но и фактором его сохранения. Антуан Гризманн решил не переходить в «Барселону», поскольку его нынешний клуб доказал ему самые высокие амбиции и готовность бороться за трофеи в том числе и приобретением ещё одного чемпиона мира. Сидибе, говорят, на подходе.
Как и Фабиньо, Лемар мог уйти ещё прошлым летом, причём за большие деньги – применительно к английским клубам называлась цифра в 90 миллионов. Но Лемар остался, помог занять второе место, стал чемпионом мира и готов к новому вызову. В 2015 году для него таковым был «Монако», куда он перешёл из «Кана» за 4 миллиона евро.
Хамес Родригес (23 года) – 75 миллионов от «Реала»
До недавнего времени лучшими экспортёрами Европы были как раз португальские клубы: «Порту» считал, что продажа Хамеса за 45 миллионов + Моутинью за 25 – отличная сделка. Может, оно и так, да вот «Монако» показал, что можно ещё лучше.
Конечно, Хамес был лидером «Монако», сделал много хорошего по ходу своего единственного сезона в «Монако», но «Реал» взял его не за это. Во-первых, Родригес провёл великолепный чемпионат мира, став лучшим снайпером турнира, хотя его сборная не прошла далеко, а сам он не являлся нападающим.
Во-вторых, а, может, и в главных – Хамес великолепно соответствовал роли нового Роналду. Из этого красавчика можно было сделать звезду рекламы, но для этого нужно было стать звездой футбола, чего колумбиец не добился. Да, играть за «Баварию» и забивать в полуфинале Лиги чемпионов – круто, но никакого нового Криштиану из него не получилось.
Киллиан Мбаппе (18 лет) – 135 миллионов евро от «ПСЖ»
А вот из этого парня вполне может получиться. И, возможно, парижане заплатили за него больше, чем указано на Transfermarkt, но какой бы ни была сумма, пожалеть они не должны.
О нынешнем Мбаппе в последнее время говорилось очень много, да вы и сами всё видели на чемпионате мира. Остаётся только порадоваться, что первые большие шаги этого паренька в футболе мы с вами застали. Здесь заслуга «Монако» в том, что они его заметили и уговорили остаться. О уникальным доверии к молодым говорить не стоит - уж слишком Киллиан талантлив, шанс бы дали везде.
Помню, я был немножко ошарашен, когда по ходу одного из матчей Лиги 1 комментатор рассказал об отце Мбаппе, который пришёл в клуб и спросил, с какого его сын не играет? Понимаете, 17-летний пацан, по его мнению, должен играть в основе клуба, который всех рвёт, за который исправно забивают Фалькао и Валер Жермен. Поначалу показалось, что это типичная для афроамериканцев (хотя тут скорее стоит говорить об афрофранцузах) история об излишней самоуверенности и свалившихся деньгах.
Но ничего подобного! Мбаппе превосходил ожидания каждым выходом на замену, быстро отвоевал место в старте и показал, что даже в 18 лет можно рвать (почти) всех в Лиге чемпионов! При этом сам Киллиан до сих пор остаётся скромным воспитанным адекватным парнем, хотя является тем, на кого на самом деле стоит делать ставку «ПСЖ», пусть за Неймара и заплатили больше.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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