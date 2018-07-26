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Агент сообщил об уходе Джорджевича из "Зенита"

Игор Глушевич, представитель нападающего "Зенита" Луки Джорджевича, сообщил, что его клиент покидает петербургский клуб.

"Джорджевич уходит из "Зенита", - сказал Глушевич. - Куда? "Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к нему".

Джорджевич подписал контракт с "Зенитом" в 2012 году, за это время он провел 18 матчей в премьер-лиге за сине-бело-голубых и забил один гол. Весь прошлый сезон черногорец провел в тульском "Арсенале" на правах аренды. В чемпионате России форвард сыграл 22 матча, в которых забил 7 голов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джорджевич Зенит
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