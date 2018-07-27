A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Анжи" взял у "Зенита" в аренду Ивана Новосельцева

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев проведет первую часть сезона-2018/19 в "Анжи".

Махачкалинский клуб арендовал 26-летнего футболиста до 9 декабря 2018 года.

Напомним, Новосельцев перешел в "Зенит" из "Ростова" летом 2016 года.

ФК "Анжи"
Теги: Новосельцев Анжи Зенит
Сегодня, 15:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выбрал деньги вместо футбола. Прогадал или выиграл, знает только сам Иван Новосельцев. Как и Иван Соловьёв.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
СЛАВА Господи....Рыжий был не к месту!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (1)

С учетом финансовой ситуации Анжи, не удивлюсь если еще и доплатили.

Других объяснений действиям Анжи нет.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (0)

Пристроили...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.