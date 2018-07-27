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Матч "Локомотив" – ЦСКА собрал аншлаг в Нижнем Новгороде

Матч за Суперкубок России между "Локомотивом" и ЦСКА проходит при заполненных трибунах.

За игрой наблюдают 43 319 зрителей.

Это максимальная вместимость стадиона в Нижнем Новгороде.
Теги: Локомотив ЦСКА
Вчера, 23:42
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