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Виктор Онопко: Головин скромняга - у него никогда не будет "звездной болезни"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о бывшем полузащитнике команды Александре Головине.

"Когда Головин дебютировал за ЦСКА, было видно, что это экстраординарный игрок, очень думающий и быстро прогрессирующий. Благодаря своей настойчивости, серьезному отношению к делу, умению слушать и учиться, Александр стал одним из лучших молодых игроков Европы.

Он может сыграть в центре или вингера благодаря своей выносливости. У Александра лучше всего получается атаковать и создавать моменты для партнеров. Но не так много игроков на сегодняшний день могут сравниться с ним в универсальности. Для тренера очень хорошо иметь подобного игрока, которого можно использовать на разных позициях и в разных схемах.

Головин хорош не только в футбольном, но и в человеческом плане. Это скромный парень, у которого нет какой-то "звездности". Я уверен, он не зазнается", - цитирует Онопко Goal.com.
Теги: Онопко Головин ЦСКА Монако
Сегодня, 10:13
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№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 10:48) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Да бросьте вы. Никогда не узнаешь что творится в душе у человека.
Не до конца знаешь каким образом проявляется эта так называемая "звездная болезнь".
Может человека занести по глупости. Это раз. Может в человеке сидеть хамство или червячок, который до поры до времени не проявляется. Или не этот симптом до поры до времени игроку удается контролировать. Или уважение к тренеру настолько высоко, что выше всяких личных чувств. Попадет такой игрок к тренеришьке, то может быть совсем по другому.
Я не хочу сказать, что Головина обязательно занесет.
Но для меня эталонами являются Зобнин и Фернандес. Но... Никогда не создавайте себе кумиров.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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