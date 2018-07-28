"Ахмат" объявил состав на матч 1-го тура РПЛ против "Ростова".

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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20:20
"Локомотив" об уханье в адрес Витиньо: ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков (6)
"Локомотив" об уханье в адрес Витиньо: ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков (6)
19:22
Почетный президент РФС: с точки зрения спортивного достижения, четвертьфинал ЧМ не тот результат, за который присуждают ЗМС (1)
Почетный президент РФС: с точки зрения спортивного достижения, четвертьфинал ЧМ не тот результат, за который присуждают ЗМС (1)
18:12
Вице-спикер Госдумы: Гамова права, но за свой подвиг российские футболисты заслуживают самых высоких наград (6)
Вице-спикер Госдумы: Гамова права, но за свой подвиг российские футболисты заслуживают самых высоких наград (6)
17:05
Олимпийский чемпион по фигурному катанию: мы уже привыкли, что в футболе звание ЗМС присуждается по другим критериям (4)
Олимпийский чемпион по фигурному катанию: мы уже привыкли, что в футболе звание ЗМС присуждается по другим критериям (4)
15:37
Екатерина Гамова: кому-то для получения ЗМС нужно выиграть ЧМ, а футболистам достаточно 1/4 финала (45)
Екатерина Гамова: кому-то для получения ЗМС нужно выиграть ЧМ, а футболистам достаточно 1/4 финала (45)
15:11
Молодежная команда "Енисея" обыграла своих сверстников из "Зенита" в матче первого тура молодежного первенства (1)
Молодежная команда "Енисея" обыграла своих сверстников из "Зенита" в матче первого тура молодежного первенства (1)
14:18
Сергей Силкин: "Динамо" всегда будут управлять люди, далекие от футбола - душа болит за клуб! (3)
Сергей Силкин: "Динамо" всегда будут управлять люди, далекие от футбола - душа болит за клуб! (3)
11:17
Пепе может продолжить карьеру а АПЛ (2)
Пепе может продолжить карьеру а АПЛ (2)
"Ахмат" объявил состав на матч 1-го тура РПЛ против "Ростова"
"Ахмат" объявил состав на матч 1-го тура РПЛ против "Ростова".
"Ахмат": Городов - Уциев, Семенов, Кешмази, Ромеро - Бериша, Роши, Швец, Силва, Думбия - Садаев.
"Ахмат": Городов - Уциев, Семенов, Кешмази, Ромеро - Бериша, Роши, Швец, Силва, Думбия - Садаев.
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