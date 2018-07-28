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"Ахмат" объявил состав на матч 1-го тура РПЛ против "Ростова"

"Ахмат" объявил состав на матч 1-го тура РПЛ против "Ростова".

"Ахмат": Городов - Уциев, Семенов, Кешмази, Ромеро - Бериша, Роши, Швец, Силва, Думбия - Садаев.
Теги: Ахмат Ростов
Сегодня, 21:07
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