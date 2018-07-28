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Сергей Чебан: никакой агрессии в адрес Витинью не слышал

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан – об "уханьях" в адрес нападающего ЦСКА Витинью.

Во время матча за Суперкубок России "Локомотив" – ЦСКА (0:1 д.в.) фанаты железнодорожников несколько раз издавали ухающие звуки в адрес Витинью. РФС открыл дело в отношении болельщиков "Локо".

– Как относитесь к поведению болельщиков "Локомотива", к "уханьям" в отношении Витинью во время Суперкубка?

– Я лично присутствовал на матче. И я не слышал никакой агрессии в адрес футболиста. Ничего не могу сказать, давайте дождемся результатов расследования. Этим будет заниматься не РПЛ, а РФС.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Чебан Витиньо
Сегодня, 21:29
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(1)
№1 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
смертина не было,этот бы услышал


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
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